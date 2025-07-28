Carille x Carpini: novo técnico supera aproveitamento de antecessor

Fábio Carille tem aproveitamento maior que o de Thiago Carpini - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Apesar de três reforços ainda não terem entrado em campo, a troca no comando técnico do Vitória já trouxe uma melhora na campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Nos cinco jogos sob comando de Fábio Carille, o Leão da Barra perdeu apenas um.

Antes treinado por Thiago Carpini, o Vitória tinha conquistado 11 de 36 pontos possíveis, com aproveitamento de 30,56%. Com Carille, por outro lado, o time acumula 6 de 15 pontos disputados até então, com 40% de aproveitamento neste recorte.

Apesar da campanha total do Vitória não ter mudado tanto, a diferença apenas entre Carille e Carpini é de quase 10%. Para efeito de comparação, o atual aproveitamento do novo treinador faria o Rubro-Negro terminar o Brasileirão com aproximadamente 46 pontos, enquanto o do antigo técnico chegaria a cerca de 35.

Carille x Carpini

- Aproveitamento de Carille - 6 pontos em 15 disputados | 40%

- Aproveitamento de Carpini - 11 pontos em 36 disputados | 30,56%

- Aproveitamento total do Vitória - 17 pontos em 51 disputados | 33,33%



Em entrevista após o empate com o Mirassol no último sábado, 26, marcado por uma boa atuação rubro-negra, Fábio Carille projetou um crescimento ainda mais expressivo com os novos contratados. Aitor Cantalapiedra, Romarinho e Rúben Ismael estão próximos de estrear pelo Leão.

Muito espaço para melhorar. Jogadores que não jogaram no futebol brasileiro vão entendendo, vão encorpando esse elenco qualificado. Vamos cada dia ficar melhor com empenho e dedicação desses atletas. Fábio Carille - Técnico do Vitória

Fábio Carille à beira do gramado do Maião | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Jogos do Vitória sob comando de Carille

Internacional 1 x 0 Vitória (13ª rodada)

Botafogo 0 x 0 Vitória (14ª rodada)

Vitória 1 x 0 Bragantino (15ª rodada)

Vitória 2 x 2 Sport (16ª rodada)

Mirassol 1 x 1 Vitória (17ª rodada)

O próximo compromisso do Vitória sob comando de Fábio Carille será no domingo, 3, às 19h30, diante do Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 18 do Brasileiro Série A.