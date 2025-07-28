Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TROCA COM EFEITO

Carille x Carpini: novo técnico supera aproveitamento de antecessor

Atual treinador do Vitória acumula apenas uma derrota em cinco jogos

Por João Grassi

28/07/2025 - 15:44 h | Atualizada em 28/07/2025 - 18:39
Fábio Carille tem aproveitamento maior que o de Thiago Carpini
Fábio Carille tem aproveitamento maior que o de Thiago Carpini -

Apesar de três reforços ainda não terem entrado em campo, a troca no comando técnico do Vitória já trouxe uma melhora na campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Nos cinco jogos sob comando de Fábio Carille, o Leão da Barra perdeu apenas um.

Antes treinado por Thiago Carpini, o Vitória tinha conquistado 11 de 36 pontos possíveis, com aproveitamento de 30,56%. Com Carille, por outro lado, o time acumula 6 de 15 pontos disputados até então, com 40% de aproveitamento neste recorte.

Apesar da campanha total do Vitória não ter mudado tanto, a diferença apenas entre Carille e Carpini é de quase 10%. Para efeito de comparação, o atual aproveitamento do novo treinador faria o Rubro-Negro terminar o Brasileirão com aproximadamente 46 pontos, enquanto o do antigo técnico chegaria a cerca de 35.

Carille x Carpini

- Aproveitamento de Carille - 6 pontos em 15 disputados | 40%
- Aproveitamento de Carpini - 11 pontos em 36 disputados | 30,56%
- Aproveitamento total do Vitória - 17 pontos em 51 disputados | 33,33%

Em entrevista após o empate com o Mirassol no último sábado, 26, marcado por uma boa atuação rubro-negra, Fábio Carille projetou um crescimento ainda mais expressivo com os novos contratados. Aitor Cantalapiedra, Romarinho e Rúben Ismael estão próximos de estrear pelo Leão.

Muito espaço para melhorar. Jogadores que não jogaram no futebol brasileiro vão entendendo, vão encorpando esse elenco qualificado. Vamos cada dia ficar melhor com empenho e dedicação desses atletas.
Fábio Carille - Técnico do Vitória
Fábio Carille à beira do gramado do Maião
Fábio Carille à beira do gramado do Maião | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Leia Também:

Tradição e novidade: saiba quais são os 10 clubes no Baianão 2026
Vitória tem mais jogos que rivais diretos e na luta contra o Z-4
Vitória pode ter Romarinho e Matheuzinho juntos pela primeira vez
Fábio Carille terá primeira semana livre para treinamentos no Vitória

Jogos do Vitória sob comando de Carille

  • Internacional 1 x 0 Vitória (13ª rodada)
  • Botafogo 0 x 0 Vitória (14ª rodada)
  • Vitória 1 x 0 Bragantino (15ª rodada)
  • Vitória 2 x 2 Sport (16ª rodada)
  • Mirassol 1 x 1 Vitória (17ª rodada)

O próximo compromisso do Vitória sob comando de Fábio Carille será no domingo, 3, às 19h30, diante do Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela rodada 18 do Brasileiro Série A.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória Fábio Carille thiago carpini

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábio Carille tem aproveitamento maior que o de Thiago Carpini
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Fábio Carille tem aproveitamento maior que o de Thiago Carpini
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Fábio Carille tem aproveitamento maior que o de Thiago Carpini
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Fábio Carille tem aproveitamento maior que o de Thiago Carpini
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x