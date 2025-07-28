CAMPEONATO BAIANO
Tradição e novidade: saiba quais são os 10 clubes no Baianão 2026
Bahia de Feira e Galícia conquistaram seus acessos ao chegarem à final do Baianão da Série B
Por Marina Branco
O Baianão acabou há alguns meses, consagrou o Bahia campeão pela 51ª vez, e já deixou o estado inteiro com saudades do torneio. Em meio a classificações vindas da Série B do torneio, Bahia de Feira e Galícia consagraram seus acessos ao campeonato, que começa em janeiro do ano que vem.
Os dez protagonistas já estão definidos - as vagas conquistadas por Bahia de Feira e Galícia na final do Baianão B os incluíram de volta na elite do futebol da Bahia, com um equilíbrio promissor entre gigantes da capital e forças do interior.
Rebaixado em 2024, o Bahia de Feira conseguiu o retorno imediato, levando ainda o título do Baianão da Série B neste ano. Deixando o Fluminense de Feira pelo caminho por 3 a 0 e vencendo o Galícia na final por 3 a 1 no placar agregado, o clube voltou ao topo do Campeonato Baino.
Já o Galícia, vice da Segundona, conseguiu vencer o Itabuna e garantir a vaga na Série A em um dos jogos mais sofridos da história do clube. Foram 24 cobranças de pênalti no Joia da Princesa até que o Galícia pudesse soltar o fôlego e comemorar e volta à elite do estado oito anos depois do rebaixamento.
Com o retorno de clubes tradicionais, a presença de um novato emergente como o Porto e a dupla Ba-Vi em boa fase, o Baianão 2026 promete ser uma das edições mais equilibradas dos últimos anos. Além do trono na elite da Bahia, o torneio costuma valer vagas em outros torneios para os melhores colocados.
Os três melhores clubes entram na Série D do Brasileirão, contanto que não estejam em nenhuma das três divisões superiores do Brasileiro. Caso os primeiros colocados disputem as séries A, B ou C, as vagas são repassadas para os clubes abaixo.
Já na Copa do Brasil, entram o campeão, o vice e o terceiro colocado da primeira fase, enquanto na Copa do Nordeste entram o campeão baiano e o melhor colocado do estado no Ranking Nacional de Clubes da CBF.
Os dez clubes do Baianão 2026:
- Atlético de Alagoinhas – duas vezes campeão
- Bahia – 51 vezes campeão
- Bahia de Feira – uma vez campeão
- Barcelona de Ilhéus – nunca venceu
- Galícia – cinco vezes campeão
- Jacuipense – nunca venceu
- Jequié – nunca venceu
- Juazeirense – nunca venceu
- Porto – nunca venceu
- Vitória – 30 vezes campeão
