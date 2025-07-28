Menu
HOME > ESPORTES
CAMPEONATO BAIANO

Tradição e novidade: saiba quais são os 10 clubes no Baianão 2026

Bahia de Feira e Galícia conquistaram seus acessos ao chegarem à final do Baianão da Série B

Por Marina Branco

28/07/2025 - 13:48 h
Taça do Baianão
Taça do Baianão -

O Baianão acabou há alguns meses, consagrou o Bahia campeão pela 51ª vez, e já deixou o estado inteiro com saudades do torneio. Em meio a classificações vindas da Série B do torneio, Bahia de Feira e Galícia consagraram seus acessos ao campeonato, que começa em janeiro do ano que vem.

Os dez protagonistas já estão definidos - as vagas conquistadas por Bahia de Feira e Galícia na final do Baianão B os incluíram de volta na elite do futebol da Bahia, com um equilíbrio promissor entre gigantes da capital e forças do interior.

Leia Também:

Bahia em campo, quadra e areia: basquete tricolor disputa Challenger
Bahia supera campanha de 2024 e tem melhor início de Brasileirão
Bahia mira contratação de atacante para brigar por vaga no time titular

Rebaixado em 2024, o Bahia de Feira conseguiu o retorno imediato, levando ainda o título do Baianão da Série B neste ano. Deixando o Fluminense de Feira pelo caminho por 3 a 0 e vencendo o Galícia na final por 3 a 1 no placar agregado, o clube voltou ao topo do Campeonato Baino.

Já o Galícia, vice da Segundona, conseguiu vencer o Itabuna e garantir a vaga na Série A em um dos jogos mais sofridos da história do clube. Foram 24 cobranças de pênalti no Joia da Princesa até que o Galícia pudesse soltar o fôlego e comemorar e volta à elite do estado oito anos depois do rebaixamento.

Com o retorno de clubes tradicionais, a presença de um novato emergente como o Porto e a dupla Ba-Vi em boa fase, o Baianão 2026 promete ser uma das edições mais equilibradas dos últimos anos. Além do trono na elite da Bahia, o torneio costuma valer vagas em outros torneios para os melhores colocados.

Os três melhores clubes entram na Série D do Brasileirão, contanto que não estejam em nenhuma das três divisões superiores do Brasileiro. Caso os primeiros colocados disputem as séries A, B ou C, as vagas são repassadas para os clubes abaixo.

Já na Copa do Brasil, entram o campeão, o vice e o terceiro colocado da primeira fase, enquanto na Copa do Nordeste entram o campeão baiano e o melhor colocado do estado no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Os dez clubes do Baianão 2026:

  • Atlético de Alagoinhas – duas vezes campeão
  • Bahia – 51 vezes campeão
  • Bahia de Feira – uma vez campeão
  • Barcelona de Ilhéus – nunca venceu
  • Galícia – cinco vezes campeão
  • Jacuipense – nunca venceu
  • Jequié – nunca venceu
  • Juazeirense – nunca venceu
  • Porto – nunca venceu
  • Vitória – 30 vezes campeão

x