Bahia supera campanha de 2024 e tem melhor início de Brasileirão

Com 28 pontos em 15 jogos, o Bahia supera o desempenho de 2024 e registra o melhor início da história do clube na era dos pontos corridos do Brasileirão. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia está fazendo uma grande campanha na atual edição do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 27, após passar por cima do Juventude na Arena Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni alcançou seu 28º ponto na competição, terminando a 17ª rodada no G-4, ocupando a 4ª colocação — com duas partidas ainda por disputar.

Diante disso, levando em consideração que, embora já tenham se passado 17 rodadas, e o Esquadrão só tenha entrado em campo apenas 15 vezes, é possível afirmar que este é o melhor início de Campeonato Brasileiro por pontos corridos da história do clube.



Até então, a melhor largada havia sido registrada em 2024. Naquela edição, após as mesmas 15 rodadas, o Bahia somava 27 pontos e ocupava a 5ª colocação — um ponto e uma posição a menos do que em 2025.

Veja o comparativo:

Bahia no Brasileirão 2025: 28 pontos / 15 jogos – 8 triunfos – 4 empates – 3 derrotas;

– 8 triunfos – 4 empates – 3 derrotas; Bahia no Brasileirão 2024: 27 pontos / 15 jogos – 8 triunfos – 3 empates – 4 derrotas.

No domingo, após o apito final que confirmou mais um resultado positivo para o Bahia, o técnico Rogério Ceni comentou sobre a campanha. Apesar do desempenho superior ao do ano passado após 15 jogos, o treinador pregou cautela.

Ceni citou os jogos atrasados contra Internacional e Vasco, além dos duelos contra Sport e Fluminense, que encerrarão o primeiro turno tricolor, como desafios importantes para tentar superar os 31 pontos conquistados no primeiro turno geral de 2024 — melhor pontuação do Bahia após 19 rodadas na história dos pontos corridos.

| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

"Estamos um ponto à frente. Vamos tentar competir da melhor maneira possível em todas as frentes. Temos jogos atrasados com Vasco e Inter, além de Sport e Fluminense [...] Todos jogos difíceis. O Sport não tem ganhado por detalhes muito pequenos, falta de confiança. Difíceis os jogos. O Vasco fez bom jogo contra o Inter", comentou Ceni.

Vamos nos dedicar para fazer o melhor turno e superar o do ano passado Rogério Ceni - técnico do Esquadrão

Jogos x Rodadas

Contudo, como já destacado, apesar da campanha após 15 jogos ser superior à do ano passado, vale novamente ressaltar que, na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Bahia possui dois jogos a menos. Portanto, levando em consideração apenas a quantidade de rodadas (17), a campanha de 2024 segue superior: 30 pontos contra 28 em 2025.