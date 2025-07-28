Bahia mira contratação de atacante para brigar por vaga no time titular

Bahia venceu o Juventude e subiu ao quarto lugar do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar de, muitas vezes, aparentar estar ocioso em relação ao mercado, o Bahia está em busca de reforços. O objetivo do Tricolor no momento é a contratação de mais um atacante, especificamente um jogador que atue pelos lados de campo e possa disputar vaga no time titular em disputa com Erick Pulga e Ademir.

Durante a coletiva de imprensa, após o triunfo por 3 a 0 sobre o Juventude, o técnico Rogério Ceni afirmou que o Tricolor busca esse reforço para o ataque. Apesar da carência, o treinador alertou para problemas por conta do mercado inflacionado.

"Na frente, a gente sabe que precisa de uma peça. Cadu [Santoro, diretor de futebol] tem tentado. Tem que ser um jogador que possa acrescentar, brigar com Pulga e com Ademir, no mínimo em igualdade. Tudo está caro, então tem que ser um jogador que chegue para somar, principalmente do lado do Pulga. A gente sente um pouco de falta", declarou Ceni.

Na janela atual — aberta desde o dia 10 de julho e que só será encerrada no dia 2 de setembro —, o Bahia já teve seu nome ligado a dois atacantes: Tomás Conechny e Léo Scienza. Contudo, as negociações não avançaram por diferentes motivos.

Pulga e Ademir

De acordo com o técnico Rogério Ceni, o Bahia está atrás de um jogador com características semelhantes às de Erick Pulga e Ademir, principais “garçons” do Tricolor de Aço na temporada — ambos com oito assistências distribuídas.

Vale destacar que a atual temporada já é a com maior número de passes para gol dados por Erick Pulga, que tinha como melhor marca na carreira três assistências: em 2024, pelo Ceará, e em 2023, defendendo as cores do Ferroviário.

Além disso, Ademir já igualou a sua melhor marca de assistências em uma única temporada. No ano passado, o camisa 7 do Esquadrão também distribuiu oito passes para gol, mas com 23 jogos a mais do que em 2025.