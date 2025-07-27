Lucho encerra jejum, Jean Lucas dá show e o Bahia retorna ao G-4

Bahia vence o Juventude com dois gols de Jean Lucas e volta ao G-4 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Triunfo e vaga no G-4 assegurados. O Bahia entrou em campo na noite deste domingo, 27, na Arena Fonte Nova, contra o Juventude, e venceu o pior visitante do Campeonato Brasileiro por 3 a 0, com dois gols marcados pelo meio-campista Jean Lucas e um do atacante Lucho Rodríguez, que pôs fim no inômodo jejum que o acompanhava há quatro meses.

Com o resultado, o Tricolor de Aço voltou ao primeiro pelotão da competição, ocupando a 4ª colocação do Brasileirão Série A, com 28 pontos somados — um a mais que o Red Bull Bragantino, 5º colocado, mas com duas partidas a menos: 15 contra 17 jogos, respectivamente.

O jogo

Jogando diante da torcida tricolor e impulsionado pela possibilidade de retorno ao G-4 do Brasileirão, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni quase abriu o placar com 2 minutos de jogo. Após cruzamento na área, o atacante Willian José cabeceou com perigo, e o goleiro Gustavo deu rebote. Na sobra, Erick Pulga tomou a frente da marcação e viu a meta do Papo desprotegida, mas finalizou por cima do gol.

Pouco tempo depois, foi a vez do Juventude assustar. O atacante Gabriel Taliari avançou sozinho após vencer o duelo contra Gabriel Xavier e ficou cara a cara com o goleiro Ronaldo, mas, na hora da finalização, o zagueiro David Duarte se recuperou e conseguiu desviar, carimbando a bola no travessão.

Após grande pressão tricolor, o gol finalmente saiu. Em linda jogada, depois de belíssima enfiada do camisa 10 e capitão, Éverton Ribeiro, para Ademir, o camisa 7 entortou o defensor adversário e tocou para Jean Lucas, que marcou seu primeiro gol na atual edição do certame: 1 a 0 para o Bahia aos 27 minutos da primeira etapa.

Já no segundo tempo, em noite iluminada, o camisa 6 do Bahia novamente balançou as redes. Após mais uma bela jogada do Esquadrão, a bola sobrou dentro da área para Jean Lucas, que encheu o pé e ampliou o placar: 2 a 0 para o Bahia, com 13 minutos da etapa final.

Depois do segundo gol azul, vermelho e branco, o Juventude se alçou ao ataque para correr atrás do resultado. Contudo, sem muita efetividade, sofreu mais do que produziu. Já na reta final da partida, após ataque sem sucesso do Papo, o Esquadrão armou um contra-ataque rápido e o atacante Ademir — em noite inspirada — tomou a frente e ia ficar cara a cara com o goleiro, mas foi puxado por Hudson, que foi advertido com o cartão vermelho.

Com dois gols de vantagem e um jogador a mais em campo, o Bahia apenas controlou as ações da partida na reta final do segundo tempo e assegurou mais um triunfo na Série A — o oitavo na competição após o uruguaio Luciano 'Lucho' Rodríguez voltar a balançar as redes com a camisa tricolor após 23 jogos de jejum: 3 a 0 para o Bahia já nos acréscimos.

Próximo compromisso do Esquadrão

Após voltar a vencer na temporada, o Bahia terá pouco tempo de descanso e já foca no duelo decisivo pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 30, às 19h30, novamente na Arena Fonte Nova, a equipe comandada por Rogério Ceni entra em campo para a partida de ida das oitavas de final da principal competição mata-mata do futebol brasileiro, contra o Retrô.