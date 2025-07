Lucho Rodríguez tem maior jejum de gols entre atacantes da Série A

Lucho Rodríguez, do Bahia, atinge 23 jogos sem marcar e lidera ranking de maiores jejuns de gols entre atacantes da Série A do Brasileirão 2025 - Foto: (Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia)

O atacante Luciano "Lucho" Rodríguez, contratação mais cara da história do Bahia, vive um dos momentos mais delicados da carreira. Nesta terça-feira, 22, o uruguaio completou 23 jogos consecutivos sem marcar um gol, durante a derrota do Tricolor para o América de Cali. O jejum completa, em breve, quatro meses sem balançar as redes.

Comprado por US$ 12 milhões (cerca de R$ 65,3 milhões), Lucho ostenta hoje o maior jejum entre os centroavantes dos 20 clubes da Série A do Brasileirão 2025. A marca negativa supera os números de nomes como Pavón, do Grêmio (18 jogos), e Romero, do Corinthians (14 jogos).

Confira o levantamento produzido pelo Portal A TARDE:

Lucho Rodríguez (Bahia) – 23 jogos sem marcar Pavon (Grêmio) – 18 jogos sem marcar Romero (Corinthians) – 14 jogos sem marcar Valencia (Internacional) – 13 jogos sem marcar Vitor Roque (Palmeiras) – 11 jogos sem marcar Everaldo (Fluminense) – 11 jogos sem marcar Lucero (Fortaleza) – 10 jogos sem marcar Tiquinho Soares (Santos) – 8 jogos sem marcar (não joga há 2 partidas) Deyverson (Fortaleza) – 8 jogos sem marcar Gonçalo Paciência (Sport) – 6 jogos sem marcar (não joga há 1 partida) Depay (Corinthians) – 5 jogos sem marcar Borré (Internacional) – 4 jogos sem marcar Emerson Batalla (Juventude) – 4 jogos sem marcar Bruno Henrique (Flamengo) – 4 jogos sem marcar Pedro Raul (Ceará) – 3 jogos sem marcar Flaco Lopez (Palmeiras) – 3 jogos sem marcar Cano (Fluminense) – 3 jogos sem marcar Pitta (Red Bull Bragantino) – 3 jogos sem marcar Rony (Atlético-MG) – 3 jogos sem marcar Pablo (Sport) – 3 jogos sem marcar (não joga desde junho / machucado) Galeano (Ceará) – 2 jogos sem marcar Guilherme (Santos) – 2 jogos sem marcar Athur Cabral (Botafogo) – 2 jogos sem marcar Mastriani (Botafogo) – 1 jogo sem marcar (não entra em campo há cinco jogos) Kaio Jorge (Cruzeiro) – 1 jogo Braithwaite (Grêmio) – 1 jogo sem marcar Gilberto (Juventude) – 1 jogo sem marcar Sasha (Red Bull Bragantino) – 1 jogo sem marcar André Silva (São Paulo) – 1 jogo sem marcar Gabigol (Cruzeiro) – 0 jogo sem marcar (jejum anterior 6 jogos) Pedro (Flamengo) – 0 jogo sem marcar (jejum anterior 6 jogos) Hulk (Atlético-MG) – 0 jogos sem marcar Chico (Mirassol) – 0 jogos sem marcar Luciano (São Paulo) – 0 jogos sem marcar Kayser (Vitória) – 0 jogos sem marcar Vegetti (Vasco) – 0 jogos sem marcar Yuri Alberto (Corinthians) – Machucado

Além do rendimento abaixo do esperado, o atacante já tentou mudar de posição para buscar melhor desempenho. Deixou de atuar como referência na área para jogar mais aberto pelas pontas, após conversa com o técnico Rogério Ceni. "Falei que Lucho seria usado pelo lado, mas que eu via ele mais como nove", explicou o treinador em entrevista coletiva.

Mesmo assim, a seca persiste e já é considerada a maior da carreira do jogador, que chegou a Salvador com status de estrela. A torcida, por sua vez, já demonstra impaciência diante da ineficiência ofensiva do camisa 9.

Ceni confia em reviravolta

Apesar do momento difícil, Ceni mantém a confiança no atleta: "Estamos tentando dar confiança, talvez precise a bola entrar para que desperte a mesma confiança do ano passado", disse.

Com a temporada entrando na reta decisiva, o Bahia aposta na recuperação do uruguaio para reforçar seu setor ofensivo e justificar o alto investimento feito pelo clube. Mas a torcida segue brigando por uma contratação para ser o 9 em 2025.