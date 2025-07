Jean Lucas admite Bahia "apático" em eliminação na Sul-Americana

Jean Lucas avalia eliminação do Bahia na Sul-Americana, lamenta atuação apática no 1º tempo e pede foco no Brasileirão para enfrentar o Juventude - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Eliminado da Copa Sul-Americana após perder para o América de Cali, o Bahia teve um desempenho abaixo do esperado na Colômbia. Depois do apito final, o volante Jean Lucas conversou com a imprensa. Sincero, ele reconheceu que a equipe não rendeu o suficiente.

“Acho que a gente veio com a nossa proposta de jogo que era empurrar eles no primeiro tempo. Acho que a gente foi um pouco apático no primeiro tempo, acho que no segundo tempo a gente competiu um pouco mais”, avaliou o camisa 6.

Segundo Jean, o plano da equipe era pressionar logo no início da partida, mas a execução não funcionou como o esperado. A defesa colombiana, bem postada, dificultou as ações ofensivas do Tricolor.

“Estava muito difícil de entrar, tentamos finalização de fora da área, tinha bloqueio, então a gente não teve muita finalização em gol. No primeiro tempo a gente não competiu muito, acho que no segundo tempo a gente brigou um pouco mais. Teve mais a bola, acho que teve mais ocasião para a gente fazer o gol, mas a gente não finalizou no gol, acho que foi nisso que a gente pecou”, analisou.

Mesmo com a eliminação precoce, Jean Lucas pregou foco no restante da temporada. O próximo desafio do Bahia será no domingo, 27, às 18h30, contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro.

“Agora é continuar trabalhando durante a semana pra gente chegar no domingo e fazer um grande jogo”, finalizou o jogador.