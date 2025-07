CBF anuncia retorno da Copa do Nordeste Sub-20 após quatro anos

Copa do Nordeste Sub-20 volta a ser disputada após quatro temporadas - Foto: João Moretzsohn / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o retorno da Copa do Nordeste Sub-20. A competição regional da categoria retorna ao calendário após um hiato de quatro anos sem disputas. Com a tabela detalhada definida, a dupla Ba-Vi já conhece os dias e horários da estreia.

Primeiro Campeão do Nordestão Sub-20, na temporada de 2001, o Bahia estreia fora de casa. Os Pivetes de Aço visitam o Sport-PB, no Estádio Amigão, no dia 6 de agosto, às 15h, em Campina Grande, pela primeira rodada do Grupo C.

Maior campeão da competição com seis títulos, o Vitória é o atual campeão da categoria. O Leão da Barra estreia no dia 6 de agosto, às 19h30, contra o Cruzeiro-PB, no Estádio José Cavalcanti, em Patos (PB), pelo Grupo D da competição, que marca o retorno de Rodrigo Chagas ao comando da equipe sub-20, onde foi o comandante do título de 2021.



Fórmula de disputa

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final, fase que será disputada em jogo único, assim como a semifinal. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Já a grande final terá dois jogos, com confrontos ida e volta.

Além de Bahia e Vitória, a Copa do Nordeste Sub-20 terá a participação do CRB, Jaciobá-AL, Fortaleza, Ceará, IAPE-MA, Americano-MA, Cruzeiro-PB, Sport-PB, Sport, Retrô-PE, Piauí, América-RN, QFC-RN e Falcon-SE.

Confira os jogos da dupla Ba-Vi na primeira fase da Copa do Nordeste Sub-20:

Sport-PB x Bahia - 6/8 (terça-feira), 15h - Estádio Amigão (Campina Grande-PB)

Bahia x Retrô - 14/8 (quinta-feira), 15h - CT Evaristo de Macedo

Bahia x IAPE - 20/8 (quarta-feira), 15h - CT Evaristo de Macedo

Cruzeiro-PB x Vitória – 6/8 (terça-feira), 19h30 – Estádio José Cavalcanti (Patos-PB)

Vitória x Sport – 14/8 (quinta-feira), 16h – Estádio Manoel Barradas (Barradão)

Vitória x Americano-MA – 20/8 (quarta-feira), 15h – Estádio Manoel Barradas (Barradão)