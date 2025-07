Bahia fecha ciclo internacional com premiações aquém do potencial

Cauly, meio-campista do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia encerrou sua participação em torneios internacionais na temporada ao ser eliminado pelo América de Cali, na noite desta terça-feira, 22, pelo playoff da Copa Sul-Americana. Após empate sem gols no jogo de ida, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 na Colômbia, dando adeus ao calendário continental em 2025.

Com a campanha na Libertadores e a breve passagem pela Sul-Americana, o Bahia acumulou R$ 29,1 milhões em premiações pagas pela Conmebol. O clube passou por duas fases preliminares, eliminou The Strongest e Boston River, e terminou em terceiro lugar no Grupo F, atrás de Internacional e Atlético Nacional.

Ao todo foram dez partidas disputadas na principal competição e duas na Sul-Americana, somando quatro triunfos, quatro empates e quatro derrotas.

Premiação acumulada pelo Bahia:

Libertadores: R$ 26.380.396,00

Copa Sul-Americana: R$ 2.771.050,00

Se tivesse avançado às oitavas de final, o Bahia embolsaria mais US$ 600 mil (cerca de R$ 3,4 milhões). Caso tivesse alcançado a mesma fase na Libertadores, a quantia seria ainda mais expressiva: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).

Confira as premiações da Sul-Americana:

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)

Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões)

Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões)

A atuação apagada e pouco criativa da equipe baiana culminou na derrota, marcada por falhas defensivas decisivas nos dois gols sofridos. Após a partida, o lateral-direito Santiago Arias resumiu o saldo do confronto como "nada positivo".

"Nada de positivo para nós, obviamente. Viemos com um objetivo claro, o único objetivo era conseguir a vitória. Talvez com dois erros e com algumas perdas de bola ruins em nosso próprio campo, eles consigam o que queriam, mas nada. Só temos que continuar olhando para frente e trabalhando", disse o jogador.

Santiago Arias em campo pelo Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Agora, com o calendário internacional encerrado, o foco do Tricolor volta para as competições nacionais. O time segue nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará o Retrô, e permanece no G-6 do Campeonato Brasileiro.

No próximo domingo, 27, o Bahia volta a campo na Arena Fonte Nova para enfrentar o Juventude, às 18h30, pela 16ª rodada da competição.