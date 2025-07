Bahia está escalado para decisão na Colômbia com mudança no ataque

Cauly será titular no confronto na Colômbia - Foto: Divulgação | ECBahia

Pouco depois de divulgar a lista de relacionados para a decisão contra o América de Cali, o Bahia anunciou a escalação oficial para o duelo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, que começa logo mais às 21h30, no Estádio Pascual Guerrero. As principais novidades são o retorno do meia Cauly e do uruguaio Michel Araújo na vaga de Everton Ribeiro, suspenso.

O técnico Rogério Ceni promoveu três mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra o Fortaleza, com o colombiano Santiago Arias assumindo a vaga de Gilberto na lateral direita. Já no ataque, Cauly assume o lugar de Luciano Rodríguez, mesmo com o retorno de Willian José à lista de relacionados.

O camisa 8 atuou como um "falso 9" na última partida e deve repetir a função diante dos colombianos. O Bahia está escalado com Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo; Cauly, Erick Pulga e Ademir.

A lista de relacionados, divulgada anteriormente, trouxe uma novidade e um desfalque. Recuperado de uma entorse no tornozelo, o atacante Willian José volta a ser opção no banco de reservas e, por outro lado, o jovem Tiago foi vetado por conta de um incômodo muscular.

O camisa 12 já havia desfalcado a equipe no jogo de ida, que terminou em 0 a 0 na Arena Fonte Nova. Outro desfalque importante é o meia Everton Ribeiro, suspenso após a expulsão no primeiro confronto. Apesar de não pode entrar em campo, o camisa 10 viajou até a Colômbia junto com a delegação tricolor.

Confira a lista dos 24 jogadores relacionados:

Goleiros: Danilo Fernandes, Marcos Felipe e Ronaldo

Laterais: Gilberto, Santiago Arias, Luciano Juba, Iago Borduchi e Zé Guilherme

Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier e Ramos Mingo

Meio-campistas: Acevedo, Vitinho, Caio Alexandre, Cauly, Jean Lucas, Jota, Michel Araujo e Rodrigo Nestor

Atacante: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Luciano Rodríguez e Willian José