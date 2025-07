Decisão na Sula: Bahia enfrenta desgaste contra América de Cali renovado

Bahia enfrenta América de Cali por vaga nas oitavas da Sul-Americana - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Hoje é dia de decisão para o Bahia na fase de playoff da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, 22, às 21h30, o Esquadrão visita o América de Cali no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, com uma missão nada fácil: reverter o resultado ruim do primeiro jogo da decisão.

Para o duelo, as equipes chegam em cenários distintos. Isso porque, após o empate sem gols na Arena Fonte Nova, na partida de ida, o Bahia teve pouco tempo para descansar, emendando duas viagens em sequência, enquanto o América de Cali voltou para a Colômbia e teve sete dias de preparação.

Após a partida de ida, na terça-feira passada, 15, a equipe comandada por Rogério Ceni ganhou uma folga na quarta-feira, 16, voltou aos trabalhos na quinta-feira, 17, deu continuidade às atividades na sexta-feira, 18, e, no mesmo dia, viajou rumo ao Ceará para enfrentar o Fortaleza. No domingo, 20, depois do empate contra o Laion, seguiu viagem para Cali, na Colômbia, e, na segunda-feira, 21, treinou de olho no duelo desta terça-feira, 22.

Do outro lado, o América de Cali — após conquistar o empate na Arena Fonte Nova — retornou para Cali e teve a semana cheia para descansar e treinar visando o duelo decisivo contra o Tricolor de Aço, uma vez que os confrontos contra Atlético Bucaramanga e Deportivo Pasto, ambos válidos pelo Campeonato Colombiano, foram adiados por conta da participação da equipe na Sula. Por isso, “Los Diablos Rojos” chegam revigorados para a partida.

Desfalque de peso e possível retorno

Além da semana cheia e das viagens em sequência, o Bahia ainda contará com um desfalque de peso: trata-se de Éverton Ribeiro. Camisa 10 e capitão do time comandado pelo treinador Rogério Ceni, o meio-campista foi expulso no jogo de ida após dar uma cotovelada em um jogador adversário.

Já Willian José ainda é dúvida. Artilheiro do Esquadrão na temporada, o atacante ficou de fora do duelo contra o Fortaleza no fim de semana, mas viajou com a delegação tricolor e pode fazer seu retorno na partida de hoje contra o América de Cali.

Tabus para quebrar

Como dito mais acima, a missão do Bahia contra o América de Cali não será nada fácil — e a prova disso são os tabus que o Tricolor de Aço terá de quebrar caso queira avançar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2025.

Contra o América de Cali, o Esquadrão busca o primeiro triunfo da história em território colombiano, além de precisar superar a força de “Los Diablos Rojos” no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, onde perderam apenas um jogo na temporada: contra o Tolima (3 a 1).

Após o empate no jogo de ida, o atacante Ademir afirmou, em entrevista após a partida, que, apesar da dificuldade do confronto, o Bahia precisa manter a mesma postura que tem adotado nos jogos em casa para superar o adversário colombiano.



"É ter tranquilidade, chegar lá e fazer a nossa parte [...] Manter o nosso ritmo que a gente tem feito em casa, de agressividade, de saber o momento certo de atacar e se passar dificuldade baixar um pouco a linha", disse o camisa 7.

Quem o Bahia enfrenta se passar de fase?

Em caso de classificação, o Bahia vai enfrentar o Fluminense nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2025. O Tricolor carioca se classificou após somar 13 pontos em seis jogos, liderando o grupo com Once Caldas, da Colômbia, Unión Española, do Chile, e Gualberto Villarroel, da Bolívia.