Bahia vai chegar às oitavas na Sula? Saiba os palpites das IAs

Bahia e América de Cali pela Sul-Americana - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e América de Cali se enfrentam pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana, com o Esquadrão tentando alcançar o Fluminense nas oitavas após ficar no zero a zero com o clube colombiano na Fonte Nova. A bola rola no Estádio Olímpico Pascual Guerrero nesta terça-feira, 22, às 21h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no vencedor.

Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão de Aço, e por 1 a 0 no placar final. "Bahia vive ótima fase: o time do técnico Rogério Ceni chega confiante, aproveitando a sequência positiva no Brasileirão e Copa Sul‑Americana", avaliou.

"América de Cali ainda oscilando: sem vitórias nos últimos jogos e com muitas dificuldades para manter desempenho consistente. O duelo da ida foi 0x0, marcado por domínio tático e poucas finalizações perigosas", explicou.

"Bahia conta com repertório ofensivo superior e sustenta moral elevado, criando melhores chances. América, pressionado pelo resultado, pode se lançar ao ataque, mas deve manter dificuldades para furar a defesa do Bahia. Um gol nos contragolpes — especialmente em bola parada ou rebote — pode decidir a partida", analisou.

"Bahia quebrou a invencibilidade em casa e deve aproveitar a fase ruim do rival, garantindo vaga. Apesar da tensão, o jogo tende a ser de poucos gols e decidido por detalhe", completou.

Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, também dá Bahia, e pelo mesmo placar: "O Bahia chega mais qualificado e em melhor momento técnico para enfrentar o América de Cali, com um padrão de jogo mais consolidado e elenco superior".

"O Bahia deve usar força máxima no duelo decisivo fora de casa, com a linha ofensiva contando com a velocidade de Ademir e Pulga. O América de Cali chega pressionado, com a ausência do meio-campista José Cavadía por suspensão e o atacante Cristian Barrios como dúvida por lesão", finalizou.