Ex-Bahia encaminha transferência para o Atlético-MG

Biel e Jacaré - Foto: (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

O atacante Biel, ex-Bahia, está de volta ao futebol brasileiro. Cinco meses após ser contratado por quase R$ 50 milhões de reais pelo Sporting, de Portugal, o atacante 24 anos foi encaminhado como novo reforço do Atlético-MG. As informações foram divulgadas pelo UOL e confirmadas pelo Portal A TARDE.

O Galo acertou a contratação do jogador por empréstimo até o meio da próxima temporada e o jogador é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte para passar por exames e assinar contrato. O acordo também conta com uma cláusula de obrigação de compra, no valor de sete milhões de euros (cerca de 45 milhões de reais), em caso de metas atingidas ao final do vínculo atual.

Na sua curta passagem no futebol europeu, Biel foi bastante criticado pelos torcedores portugueses e, apesar de ter jogado a Champions League, não conseguiu se adaptar no Campeonato Português. Pelo Sporting, o atacante esteve em campo por 120 minutos e não participou de nenhum gol.

Biel volta ao futebol brasileiro após se destacar com a camisa do Bahia. Contratado em 2023, o atleta foi um dos principais nomes do Tricolor na primeira temporada, onde marcou 11 gols e sete assistências. No ano seguinte, o atacante sofreu com algumas lesões e revezou entre titularidade e banco de reservas.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o jogador também soma passagem no Grêmio, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. No Atlético-MG, Biel vai reencontrar o zagueiro Victor Hugo, emprestado pelo Bahia até o final da temporada.