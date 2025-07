Bahia busca feito inédito para avançar de fase na Copa Sul-Americana

Tricolor visitou a Colômbia pela última vez em maio deste ano - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia terá que quebrar um tabu histórico para avançar de fase na Copa Sul-Americana. Já na Colômbia para enfrentar o América de Cali, pelo jogo de volta dos playoffs da competição continental, o Tricolor precisa vencer pela primeira vez em território colombiano.

Após empatar em 0 a 0 no jogo de ida, o Esquadrão de Aço terá que reverter seu histórico atuando fora de casa contra times da Colômbia. Sempre que o clube baiano visitou o país, em outras duas oportunidades, retornou ao Brasil com um resultado negativo.

Ambas as partidas foram disputadas contra o Atlético Nacional, no Atanasio Girardot Sports Complex, em Medellín, e terminaram com o mesmo placar: 1 a 0 para o adversário. Na última vez, o Tricolor saiu derrotado pela fase de grupos da Conmebol Libertadores em jogo disputado em maio deste ano.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Kevin Viveros, que balançou as redes após rebote do goleiro Marcos Felipe. O resultado foi fundamental para o desfecho do Grupo F da competição, em que o Alviverde avançou às oitavas de final e ficou à frente do Esquadrão.

Delegação tricolor desembarcou na Colômbia nesta segunda-feira, 21 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na primeira viagem do Tricolor à Colômbia, a equipe encarou o mesmo adversário pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, em 2013. A derrota com gol contra do volante Diones, do Bahia, foi chave para a eliminação do Esquadrão e, mesmo com o triunfo conquistado na decisão na Arena Fonte Nova, o time do técnico Cristóvão Borges foi despachado na disputa de pênaltis.

Jogadores do Atlético Nacional celebrando vitória sobre o Bahia | Foto: Divulgação | Conmebol

A equipe do treinador Rogério Ceni também precisa superar o retrospecto negativo do Esquadrão atuando fora de casa na Sul-Americana. Ao todo são nove derrotas, quatro empates e apenas cinco triunfos conquistados fora de Salvador.

Veja todos os jogos do Bahia como visitante na competição continental:

Independiente-ARG 1 x 0 Bahia | Fase de Grupos 2021 (Derrota)

Guabirá-BOL 0 x 1 Bahia | Fase de Grupos 2021 (Triunfo)

City Torque-URU 1 x 1 Bahia | Fase de Grupos 2021 (Empate)

Defensa y Justicia-ARG 1 x 0 Bahia | Quartas de Final 2020 (Derrota)

Unión-ARG 0 x 0 Bahia | Oitavas de Final 2020 (Empate)

Melgar-ÉR 1 x 0 Bahia | 2ª fase 2020 (Derrota)

Nacional-PAR 1 x 3 Bahia | 1ª fase 2020 (Triunfo)

Liverpool-URU 0 x 0 Bahia 1ª fase 2019 (Empate)

Athletico 0 x 1 Bahia | | Quartas de Final 2018 (Triunfo)

Botafogo 2 (4) x (5) 1 Bahia | Oitavas de final 2018 (Derrota + Classificação)

Cerro-URU 1 x 1 Bahia | 2ª fase 2018 (Empate)

Blooming-BOL 1 x 0 Bahia | 1ª fase 2018 (Derrota)

Sport 4 x 1 Bahia | 2ª fase 2015 (Derrota)

Universidad César Vallejo-PER 2 (7) x (6) 0 Bahia | Oitavas de final 2014 (Derrota)

Internacional 0 x 2 Bahia | 2ª fase 2014 (Triunfo)

Atlético Nacional-COL 1 x 0 Bahia | Oitavas de final 2013 (Derrota)

Portuguesa 1 x 2 Bahia | 2ª fase 2013 (Triunfo)

São Paulo 2 x 0 Bahia | 2ª fase 2012 (Derrota)

Torcida do Bahia no Estádio Atanasio Girardot Sports Complex, em Medellín | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Tricolor enfrenta o América de Cali nesta terça-feira, 22, às 21h30, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali. Em caso de empate no tempo regulamentar, a disputa será decidida nos pênaltis.