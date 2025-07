Ranking do Sócio já está em vigor e define prioridade no check-in

O Bahia lançou o Ranking do Sócio, sistema que organiza o check-in por prioridade com base em assiduidade e tempo de associação. A novidade já vale para o jogo contra o Juventude. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A partir do duelo contra o Juventude, no domingo, 27, às 18h30, pela 17ª rodada do Brasileirão, os associados da modalidade Esquadrão na Fonte terão três dias exclusivos para realizar o check-in de acesso ao estádio. A novidade faz parte do Ranking do Sócio, sistema já em vigor que organiza a ordem de prioridade conforme a pontuação acumulada por cada torcedor.

O check-in foi aberto nesta segunda-feira, 21, para os sócios da prioridade 1. Na terça-feira, 22, será a vez dos associados enquadrados na prioridade 2, enquanto a prioridade 3 poderá confirmar presença a partir de quarta-feira, 23.

Confira o cronograma de check-in e vendas de ingressos:

Segunda-feira, 21 – Check-in Esquadrão na Fonte – Prioridade 1

Terça-feira, 22 – Check-in Esquadrão na Fonte – Prioridade 2

Quarta-feira, 23 – Check-in Esquadrão na Fonte – Prioridade 3

Quinta-feira, 24 – Início das vendas para o sócio Esquadrão de Aço

Sexta-feira, 25 – Início das vendas para o sócio Esquadrão da Sorte

Sábado, 26 – Venda para o público geral

Como funciona o Ranking do Sócio?

A pontuação é definida por dois critérios: antiguidade do sócio e frequência nos jogos do Bahia como mandante. Cada partida frequentada rende 1 ponto, sendo consideradas sempre as últimas seis partidas em casa para efeito de cálculo.

A contagem de pontos teve início no jogo contra o Paysandu, pela Copa do Brasil, e também considera os confrontos com: São Paulo, Náutico, Fortaleza, Atlético-MG e América de Cali.

A pontuação de antiguidade se soma à de frequência, resultando no total de pontos do sócio. O sistema de prioridades para o check-in é dividido da seguinte forma:

Prioridade 1 – A partir de 8 pontos

Prioridade 2 – Entre 5 e 7 pontos

Prioridade 3 – Abaixo de 5 pontos

Como consultar minha pontuação?

A pontuação no Ranking do Sócio já pode ser consultada no Portal do Sócio. O acesso é simples: no menu lateral à direita da página, há um botão que direciona diretamente para o ambiente do ranking.