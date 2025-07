Bahia x América de Cali: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e América de Cali pela Sul-Americana - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A Sul-Americana não é mais uma missão tão fácil para o Bahia - o Tricolor de Aço tem agora a missão de vencer o jogo de volta dos playoffs das oitavas de final na casa do adversário, o América de Cali, da Colômbia, após ficar no zero a zero no jogo de ida na Fonte Nova. Os dois clubes decidem a vaga para enfrentar o Fluminense no Estádio Olímpico Pascual Guerrero às 21h30 desta terça-feira, 22.

Na partida de ida, o esquema das duas equipes ficou muito claro - o América de Cali mal tentaria marcar um gol, mas também jamais deixaria o Esquadrão balançar as redes. Em um jogo que resultou no cartão vermelho de Everton Ribeiro, desfalque para a volta, os adversários inéditos se conheceram sem deixar nada decidido.

Nesta terça, no entanto, um dos dois conseguirá a classificação, encontrando pela frente, nas semanas de 13 e 20 de agosto, o Fluminense recém-chegado das semifinais do Mundial de Clubes contra o campeão Chelsea.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pela ESPN e no streaming pelo Disney+.

Prováveis escalações

A principal falta sentida no Bahia é a do capitão da equipe, expulso nos acréscimos do jogo de ida. Sem Everton Ribeiro, o Esquadrão precisará mexer na escalação, ainda sem contar com Kanu, Erick e Rezende, todos ainda em processo de recuperação física. Enquanto no primeiro jogo a postura de Ceni foi de poupar titulares, a necessidade de classificação deve exigir uma escalação mais sólida.

Do lado do América de Cali, as coisas não devem mudar tanto em relação ao confronto da Fonte Nova, com a principal mudança sendo o desfalque do meio-campista José Cavadía, expulso no jogo de ida. Além dele, Cristian Barrios aparece como dúvida, já que saiu de campo de maca e sentindo dores no jogo da terça passada.

América de Cali: Jorge Soto; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña e Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal e Sebastián Navarro; Joel Romero, Dylan Borrero e Luis Ramos. Técnico: Diego Raimondi.

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem