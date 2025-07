Agora vai? Bahia encaminha contratação do goleiro Patrick Sequeira

Patrick Sequeira está próximo de ser o novo jogador do Bahia - Foto: Aric Becker / AFP

O Bahia está perto de enfim finalizar a negociação para contratar Patrick Sequeira, goleiro de 26 anos. Conforme o portal português A Bola, o jogador costarriquenho acertou termos pessoais com o Esquadrão de Aço e o acordo pela contratação está próximo de ser fechado com o Casa Pia-POR.

A iminente saída de Sequeira, inclusive, já culminou em movimentações na equipe portuguesa. O clube de Lisboa anunciou recentemente a contratação do arqueiro croata Ivan Mandic, na intenção de suprir a lacuna que em breve seria deixada pela saída de Sequeira.

Problemas no gol tricolor

Bem avaliado pelo Grupo City, Patrick Sequeira já é alvo antigo do Bahia. O Esquadrão de Aço está interessado no atleta costarriquenho há pelo menos seis meses, enquanto vive problemas no gol com a instabilidade de Marcos Felipe.

Marcos Felipe, atual goleiro titular do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/ECBahia

Além de Marcos Felipe, o Bahia hoje conta para a posição de goleiro com Ronaldo, atleta contratado nesta temporada e que ainda não se firmou, além de Danilo Fernandes, terceira opção e em fase final de carreira.

Embora seja reserva de Keylor Navas, Patrick Sequeira é presença constante nas convocações da Seleção Costarriquenha e esteve na última Copa do Mundo. Destaque da última edição do Campeonato Português, o goleiro também acumula passagens por Real Unión, Celta de Vigo B, Lugo e Ibiza-Evissa, todos da Espanha.