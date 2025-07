Comentaristas avaliam se Patrick Sequeira assinar com o Bahia é retrocesso na carreira

Possível transferência de Sequeira ao Bahia divide opiniões na ESPN - Foto: ARIC BECKER / AFP

O nome do goleiro costarriquenho Patrick Sequeira, do Casa Pia, de Portugal, segue sendo ligado ao Bahia. Desta vez, durante a exibição do programa televisivo Equipo F, da ESPN Centroamérica, os apresentadores debateram a possível ida do arqueiro costarriquenho para o Tricolor de Aço.

A jornalista panamenha Male Polanco declarou que não está convencida de que a transferência para o Bahia seja a melhor decisão, para além das questões econômicas.

Contudo, o apresentador do programa, Daniel Murillo, foi na contramão da jornalista, argumentando que o Campeonato Brasileiro é o melhor das Américas e, por isso, atuar no Bahia e no Brasil pode ser uma boa opção para Sequeira.

Na sequência, o jornalista Mauricio Rivas concordou com Murillo, mas destacou que preferiria ver Patrick Sequeira continuar em Portugal ou buscar uma liga mais competitiva na Europa: “Retrocesso por deixar o velho continente”.

Ainda durante sua declaração, Rivas concluiu afirmando que, embora a liga brasileira não seja ruim, a projeção de Sequeira seria melhor se permanecesse na Europa. Segundo ele, caso a transferência se concretize, o goleiro poderá perder os “holofotes”.

O debate prosseguiu, e o apresentador Daniel Murillo voltou a discordar de Rivas. Para ele, o Casa Pia é menor que o Bahia, que, segundo suas palavras, é uma equipe tecnicamente superior. Murillo reconheceu que também preferiria que Sequeira continuasse na Europa, mas compreende a mudança do ponto de vista financeiro: “Uma das transferências mais altas de um goleiro da Europa para a América do Sul”.

Já a jornalista Melissa Gallego Giraldo também não considera que a possível ida ao Bahia represente um “retrocesso”. Ela argumentou que muitos jogadores saem do Brasileirão rumo à Europa, discordando da visão de Mauricio Rivas, que alegou que o atleta deixaria as “vitrines” ao se transferir para o futebol brasileiro.

“Se ele brilhar em torneios internacionais importantes e na liga, os olhos de muitos olheiros do mundo estarão voltados para o Brasil. Então, creio que o fato de ele ir para o Brasil não significa que não voltará à Europa”, concluiu Giraldo.

Assista ao momento do debate