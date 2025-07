Muito além do Superman: conheça mais camisas de time de super-heróis

Camisa do Bahia com o Superman - Foto: Reprodução I X

O Bahia do Superman, o Brasil inteiro viu. Mascote do clube, o Homem de Aço foi homenageado pelo Esquadrão em uma parceria com a DC Comics, em comemoração ao lançamento do novo filme do super-herói.

Em campo, os jogadores entraram com a camisa que leva o escudo do Super e a capa vermelha nas costas, protagonizando um duelo emocionante contra o Atlético-MG pelo Brasileirão. No entanto, apesar da criatividade, essa não foi a primeira vez que um clube entrou em campo com as forças de um herói.

Um dos mais memoráveis é o Atlético de Madrid, que surfou na onda do Homem-Aranha 2 para entrar em campo com referências ao teiudo. A referência não tem a ver com mascotes, mas sim com o patrocínio da Columbia Pictures de 2003 a 2005, produtora e distribuidora dos filmes do herói.

Camisa do Homem-Aranha do Atlético de Madrid | Foto: Reprodução I X

Assim, ao invés de colocar o nome da produtora no local do patrocinador máster, a Columbia preferiu incluir a divulgação do Peter Parker, envolvendo até mesmo Tobey Maguire, ator do filme, que posou com a camisa.

Atores de Homem-Aranha com a camisa do Atlético de Madrid | Foto: Reprodução I X

A camisa foi tão icônica que foi reutilizada no anúncio de contratação de Julián Alvarez. Chamado de Aranha pela torcida, o argentino apareceu com a camisa do Homem-Aranha, eternizando a peça no museu dos colchoneros.

Camisa do Homem-Aranha do Atlético de Madrid | Foto: Reprodução I X

Do outro lado de Madrid, apareceu o Real, que escolheu o Capitão América como herói para referenciar. Há três anos atrás, os madridistas vestiam uma camiseta azul com o desenho do herói e o escudo dos Vingadores para aquecer em um jogo da La Liga.

Rodrygo com a camisa do Capitão América do Real Madrid | Foto: Reprodução I X

Um ano depois, foi a vez de uma liga inteira fazer parcerias com heróis - junto à Adidas e à Marvel, a liga de futebol norte-americana MLS criou uma coleção de camisas e bolas de diversos heróis da Marvel, incluindo uma peça cheia de escudos do Capitão América.

Camisa do Capitão América da MLS | Foto: Reprodução I X

Saindo do mundo Marvel e DC, aparecem os Tartarugas Ninja, homenageados pela Inter de Milão. No ano passado, Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raphael apareceram no estádio Giuseppe Meazza paar comemorar o lançamento dos uniformes de tartaruga, com modelos que levam os rostos dos quatro, e outros com apenas um personagem estampado.

Camisa das Tartarugas Ninja da Inter de Milão | Foto: Reprodução I X

O uniforme foi feito em parceria com a Paramount+, streaming que transmitiu o filme “As Tartarugas Ninja: Caos Mutante”. A empresa foi a mesma que, anteriormente, colocou os Transformers na camisa do clube.

Camisa dos Transformers da Inter de Milão | Foto: Reprodução I X