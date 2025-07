Bahia tenta quebrar domínio do Fortaleza no Castelão

Bahia busca aproveitar instabilidade do Fortaleza e repetir feito da Copa do Nordeste - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Historicamente, o retrospecto do Bahia em jogos contra o Fortaleza sempre foi positivo, com o confronto sendo acirrado até mesmo em partidas fora de casa. No entanto, com a recente ascensão do Leão do Pici no futebol brasileiro, o rival cearense tem feito valer o seu nome e transformou o Castelão em uma verdadeira ‘fortaleza medieval’.

No que tange ao histórico geral do confronto, o Bahia mantém a hegemonia com 19 triunfos, enquanto o Fortaleza acumula 14 vitórias, além de 15 empates. Contudo, em duelos disputados na capital cearense, a vantagem se inverte, e o ‘Laion’ passa a dominar, somando 12 vitórias, ao passo que o Esquadrão registra apenas cinco triunfos, enquanto oito jogos terminaram empatados.

Porém, a discrepância em jogos fora de casa nem sempre foi assim. Desde que retornou à elite do futebol brasileiro, em 2019, e se colocou entre os clubes protagonistas do território nacional, o Fortaleza desnivelou o clássico em jogos na capital do Ceará.

Se antes a igualdade era mais comum, com o Leão do Pici obtendo uma pequena vantagem de apenas três triunfos na história do confronto — sete vitórias do Fortaleza contra quatro do Bahia —, a equipe cearense fez questão de mudar esse retrospecto. Desde 2019, o Laion ampliou a diferença para sete vitórias a mais que o Tricolor de Aço no duelo.

De 2019 para 2025, Fortaleza e Bahia disputaram oito jogos em território cearense, com o Leão do Pici somando cinco vitórias, enquanto o Esquadrão venceu apenas uma — o histórico 4 a 0, em 2021, que encaminhou a permanência do Tricolor Baiano na edição de 2020 do Brasileirão (Covid-19) —, além de dois empates.

Vale destacar que, em um desses empates, o Bahia eliminou o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, no ano de 2021. Além disso, uma dessas derrotas, também em 2021, decretou o rebaixamento do Esquadrão naquela edição do Campeonato Brasileiro.

Veja o retrospecto dos jogos em Fortaleza desde 2019:

21/09/2024 – Fortaleza 4 x 1 Bahia – Rodada 27 – Brasileirão 2024 – Derrota

03/06/2023 – Fortaleza 0 x 0 Bahia – Rodada 9 – Brasileirão 2023 – Empate

19/02/2022 – Fortaleza 3 x 1 Bahia – Fase de grupos – Copa do Nordeste 2022 – Derrota

09/12/2021 – Fortaleza 2 x 1 Bahia – Rodada 38 – Brasileirão 2021 – Derrota / Rebaixamento do Bahia

24/04/2021 – Fortaleza 0 (2) x (4) 0 Bahia – Semifinal – Copa do Nordeste 2021 – Empate / Vitória nos pênaltis

03/04/2021 – Fortaleza 2 x 1 Bahia – Fase de grupos – Copa do Nordeste 2021 – Derrota

20/02/2021 – Fortaleza 0 x 4 Bahia – Rodada 37 – Brasileirão 2020 – Vitória

08/12/2019 – Fortaleza 2 x 1 Bahia – Rodada 38 – Brasileirão 2019 – Derrota

Bahia busca aproveitar crise do Fortaleza para seguir no G-4

Apesar da missão não ser nada fácil, o Bahia pode se aproveitar do momento conturbado vivido pelo Fortaleza na atual temporada para tentar somar um novo triunfo fora de casa. Neste sábado, 19, às 16h, no Castelão, as equipes se enfrentam, e o Tricolor tenta se manter no G-4 do Campeonato Brasileiro.

Sem técnico após a demissão de Vojvoda e vindo de uma eliminação para o próprio Bahia, há oito dias, na Copa do Nordeste, o Esquadrão tem uma boa oportunidade de voltar a vencer no Castelão.