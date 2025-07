Enquete: quem você colocaria no lugar de Everton Ribeiro?

Jogadores brigando em Bahia e América de Cali pela Sul-Americana - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Na partida de ida pelos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana, Everton Ribeiro levou um cartão vermelho nos acréscimos por uma cotovelada enquanto enfrentava o América de Cali em casa, na Fonte Nova. Agora, com um zero a zero no primeiro jogo, o Bahia chega ao jogo de volta no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, sem seu capitão e precisando vencer para classificar.

Com o desfalque do camisa dez, três nomes surgem como prováveis candidatos a assumir o lugar do capitão no ataque - Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Cauly. Nesta terça-feira, 22, o técnico Rogério Ceni fará a escolha definitiva, montando a escalação que tentará levar o Esquadrão até o confronto contra o Fluminense nas oitavas.