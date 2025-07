Vinculado à dupla Ba-Vi, atacante pode ficar livre no mercado em breve

Rony pode deixar o Atlético em breve - Foto: Pedro Souza / Atlético

Jogador especulado em Bahia e Vitória no início do ano, Rony pode ficar livre no mercado em breve. Conforme informações do jornalista Guilherme Frossard, confirmadas por diversos veículos mineiros, o atacante de 30 anos solicitou rescisão contratual na Justiça por estar com salários atrasados no Atlético-MG.

Conhecido por suas passagens no Athletico e Palmeiras, Rony já teria até se despedido dos companheiros e funcionários do Galo nesta terça-feira, 22. Segundo a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), o atleta tem direito de encerrar contrato por justa causa caso o clube empregador atrase o pagamento de salários, com valores referentes ao direito de imagem, FGTS e recolhimento previdenciário, por um período igual ou superior a dois meses.

O Atlético, no entanto, diz não ter conhecimento a respeito dos pedidos de Rony na Justiça do Trabalho, embora confirme a abertura do processo. O clube mineiro ainda afirma estar com os salários em dia e que há uma parcela atrasada de direitos de imagem "em apenas dois dias". Leia abaixo a nota na íntegra:



"O Atlético informa que foi notificado pela Justiça do Trabalho, em ação ajuizada pelo atacante Rony, cujos pedidos ainda desconhecemos. O Galo esclarece que está com os salários (CLT) rigorosamente em dia, e somente com uma parcela dos direitos de imagem atrasada em apenas dois dias. O Clube aguarda obter mais informações para tomar as medidas necessárias e cabíveis".

Caso Gustavo Mosquito

Apesar de Rony ter ultrapassado os 7 jogos no Campeonato Brasileiro, o que impediria sua transferência para outras equipes da Série A, o atacante pode seguir o mesmo exemplo de Gustavo Mosquito. O ex-jogador do Vitória havia rescindido com o Corinthians na Justiça do Trabalho antes de desembarcar em Salvador.

Mosquito conseguiu uma liminar na Justiça para rescindir com o Corinthians em julho de 2024. O jogador de 26 anos alegava que o Timão não pagou FGTS e também tinha atrasos relativos a direitos de imagem e luvas.

Mesmo após a rescisão, Mosquito já havia disputado o número limite de partidas pelo Corinthians no Brasileirão. No entanto, amparados pelo parágrafo 4º do artigo 90 da Lei Geral do Esporte, Vitória e o staff do atacante concluíram que ele poderia sim defender outra equipe na mesma competição. Assim aconteceu, sem nenhum tipo de problema jurídico para o Leão da Barra.

Rony foi vinculado à dupla Ba-Vi

De acordo com informações do UOL e NE45, o Bahia avaliou a contratação de Rony antes do acerto com o Atlético-MG, cogitando a possibilidade de enviar proposta oficial. Além disso, a reportagem aponta que o Vitória chegou a sondar a situação.

Revelado pelo Remo, o atacante defendeu Náutico, Albirex Niigata-JAP, Athletico e Palmeiras antes de desembarcar no Galo. No clube mineiro, foram 28 jogos e 10 gols em 2025.