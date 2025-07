“Raçudo e intenso”: Rúben Ismael chega ao Vitória realizando sonho

Apresentação de Rúben Ismael no Vitória - Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

O Vitória e o Brasil já estão começando a conhecer o meia português Rúben Ismael, que chegou ao elenco rubro-negro nesta janela de transferências e sentiu logo de cara a sensação de uma partida vencida pelo Leão da Barra no Barradão. Aos 26 anos, o jogador estava livre após sair do português Moreirense, e escolheu o Vitória como casa até 2028.

Aos poucos, a torcida conhecerá o novo rubro-negro, e ele pretende se apresentar na prática: "Não gosto muito de falar das características. Eu gosto mais de entrar em campo e o torcedor tirar as suas conclusões. Mas sinto que sou um jogador intenso, procuro todo dia dar o melhor de mim. Sinto que tenho capacidade na saída de bola, e que sou um jogador muito raçudo. Acho que essa (a raça) é a minha característica mais forte".

Do outro lado, Ismael também vem conhecendo o Vitória, se apaixonando de cara pela atmosfera do Barradão e a classificando como algo que nunca viveu. "Foi um ambiente incrível. Fui muito bem recebido pelo torcedor. Nem há palavras para descrever o ambiente. Não estamos habituados, tirando as três maiores equipes em Portugal (Benfica, Porto e Sporting), a viver este ambiente", elogia.

Rúben gostou do Barradão que viu contra o Red Bull Bragantino, e gostou do futebol jogado pelo Vitória em campo, elogiando a entrega dos atletas. "Este jogo mostrou muito da capacidade dos jogadores, da qualidade que há aqui. Vi muita intensidade. Esta equipe técnica trouxe um pouco disso, que hoje em dia é muito importante para ter sucesso", avalia.

"Há muita coisa a melhorar. Eu também tenho que me adaptar, melhorar muito. E espero que seja o mais rápido possível. Saímos desta situação, já podemos respirar um pouco mais, mas agora amanhã temos um jogo muito importante e com esta atitude que tivemos no domingo acredito muito que vamos levar os três pontos conosco", completa.

Apresentação de Rúben Ismael no Vitória | Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

Da Europa ao Brasil

Em sua carreira, Rúben Ismael começou no FC Felgueiras e passou pelo CD Mafra até chegar ao Moreirense em 2021. Um ano depois, foi emprestado ao Nacional, e voltou ao Moirense em 2023 até ir ao Vitória em 2025. Com uma carreira recheada pela experiência europeia, o jogador consegue comparar o cenário futebolístico europeu e brasileiro, e afirma que o Brasil é um sonho para quem vem de lá.

"A Europa tem em si mais exposição, talvez também pela Champions League, mas o Brasil é o país do futebol. Acho que o sonho de qualquer criança, não só aqui mas na Europa, é chegar a um nível destes. Eu sempre tive esse sonho desde que comecei a jogar futebol aos meus sete anos", opina.

"Tenho primeiramente que agradecer a Deus por abrir esta porta, e à minha família, aos meus pais que me acompanharam em todo este processo, à minha esposa que apareceu num momento crucial na minha carreira e me ajuda todos os dias para que eu possa estar mais forte cada dia", completa.

A relação de Rúben com o país de onde veio, no entanto, ainda não está consolidada, com o português sem uma estreia na Seleção até então. "Eu ando nesta luta, para me afirmar em Portugal. Sinto que Portugal, o Campeonato Português, tem qualidade, é uma boa rampa para outros palcos, como o que eu estou vivendo hoje", explica.

"Sei que aqui, pelo que eu já vi e também do que vinha acompanhando, há muita qualidade, muita intensidade, então vou ter que me adaptar rápido. Sinto que é muito bom para mim, e espero poder ser mais um ajudando o clube a atingir os seus objetivos e dar alegrias à torcida rubro-negra", continua.

Apresentação de Rúben Ismael no Vitória | Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

A proposta

De lá para cá, Ismael veio gratuitamente, terminando seu contato com o Moreirense. O atleta conta que, com o tempo, algumas propostas começaram a chegar e serem avaliadas por ele e seu empresário, analisando qual seria o melhor projeto.

"Desde o início, o Vitória me interessou bastante. Também tenho muitos amigos brasileiros da minha antiga equipe, que foram passando também um pouco do conhecimento aqui do campeonato, do Vitória. Tenho um companheiro, o Maracás, que jogou aqui na formação, acho que até chegou a estrear no Vitória. E só falou coisas boas do clube, da cidade. Foi o projeto que me chamou mais a atenção, de todos os que chegaram até mim", conta.

Agora no Rubro-Negro, a palavra que define o que sente é orgulho: "Muito orgulho acima de tudo. O ano passado foi a época em que eu mais me afirmei em Portugal, e é um orgulho enorme eu hoje estar aqui e vestir esta camisa".

Ismael no Vitória

Apresentado ao clube, vestido com a camisa rubro-negra e familiarizado com o Barradão - só o que falta é a grande estreia de Rúben, que deve chegar em breve. Até então, o português chegou a entrar no campo, mas não teve a oportunidade de treinar com a equipe.

No entanto, já pôde perceber algumas diferenças em relação ao que vivia anteriormente na carreira: "Portugal talvez seja um pouco mais tático, o jogo não é tão desenrolado. Aqui há mais qualidade, até pelo jogador brasileiro, que já nasce com essa qualidade. Espero treinar no dia a dia com os jogadores deste nível, evoluir em muitos aspectos, táticos, técnicos... acho que vai ser muito bom para mim e que eu posso ajudar a equipe em alguns aspectos", finaliza.