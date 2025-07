Vitória x Sport: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

O Vitória venceu o Bragantino no Barradão e encerrou um jejum de dois meses - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória finalmente deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, e a chance de conseguir uma distância ainda maior em relação ao Z-4 chega justamente contra o último time da tabela, em casa, no Barradão. Nesta quarta-feira, 23, o Leão da Barra encontra o Sport, buscando subir da 15ª posição com 15 pontos no Brasileiro até aqui.

Pela primeira vez em algum tempo, o clima no Rubro-Negro é positivo - depois de vencer o Red Bull Bragantino na rodada anterior e conseguir a primeira vitória com o novo técnico, Fábio Carille, o Vitória encerrou a sequência de dois meses sem sequer marcar um gol.

Do outro lado do placar, no entanto, a dor não está nem perto de passar. Já são 15 jogos no Brasileirão, e 14 jogos sem vencer para o Sport com apenas três pontos. Sem nenhum gol marcado nos últimos quatro jogos, o clube chegou a receber uma visita da organizada no CT pedindo por melhorias, na esperança de que tudo mude contra o Vitória.

Transmissão

A partida será transmitida TV aberta pela Globo e no streaming pelo Premiere.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Erick, Lucas Braga e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Sport: Caíque França; Igor Carius, Rafael Thyere, Ramon e Kevyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Derik e Ignacio Ramirez. Técnico: Daniel Paulista.

Arbitragem