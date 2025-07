Elenco do Sport viajou de ônibus para enfrentar o Vitória? Técnico responde

Ônibus do Sport foi flagrado no hotel em que a equipe está instalada em Salvador - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Antes mesmo da bola rolar, o duelo regional entre Vitória e Sport, pelo Campeonato Brasileiro, iniciou com uma polêmica fora dos gramados. De acordo com a imprensa pernambucana, Daniel Paulista, técnico do Leão da Ilha, teria se chateado com a logística planejada para uma viagem de ônibus para Salvador. Após a repercussão, o treinador esclareceu o ocorrido.

De acordo com apuração do jornalista Pedro Maranhão, o comandante do Leão da Ilha desmentiu os rumores sobre um possível descontentamento com a logística da viagem da delegação rubro-negra para Salvador, onde a equipe visita o Vitória nesta quarta, 23, válido pela 16ª rodada da Série A.

Daniel, no entanto, tratou a situação com naturalidade e negou qualquer tipo de incômodo. Em declaração à imprensa, o comandante afirmou que não houve surpresa quanto ao deslocamento de parte da delegação por via terrestre para cidades próximas e classificou o procedimento como comum, sobretudo em viagens no eixo nordestino.

O ônibus com parte da equipe de apoio do Sport foi flagrado chegando a Salvador na manhã desta terça-feira, 23, após cerca de 800 km percorridos entre Recife e a capital baiana. O veículo foi visto na Avenida Paralela, um dos principais corredores da cidade, rumo ao hotel onde está hospedado na capital baiana.

Ônibus do Sport Recife no hotel em que está hospedado em Salvador | Foto: Divulgação / Redes Sociais



A prática, embora chame atenção de torcedores nas redes sociais, não é incomum para clubes da região, especialmente diante das limitações de voos comerciais em horários e rotas específicas.

Mesmo com a informação de que Daniel Paulista não comandaria a atividade em retaliação a diretoria, o último treino antes da viagem para Salvador ocorreu normalmente e a preparação para o duelo contra o Vitória foi concluída no CT Presidente José de Andrade Médicis.

Lanterna do Brasileirão, o Sport ainda não venceu e apenas soma três pontos. Após vencer o RB Bragantino pelo placar mínimo, o Vitória saiu da zona de rebaixamento e agora ocupa a 15ª colocação, com 15 pontos ganhos.