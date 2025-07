Do Barradão à Ilha: zagueiro revê o Vitória pelo Sport

Ramon durante treinamento na temporada 2019 - Foto: Letícia Martins / EC Vitória

O clássico regional entre Vitória e Sport, marcado para esta quarta-feira, 23, no Barradão, pode marcar o reencontro de um velho conhecido da torcida rubro-negra com o clube que o revelou. Trata-se do zagueiro Ramon, recém-contratado pelo Leão da Ilha e que deve ser relacionado para o jogo em Salvador.

Formado nas divisões de base do rubro-negro baiano, Ramon foi anunciado oficialmente pelo Sport após passagem pelo Ceará. O defensor assinou contrato até o fim de 2026 com o rubro-negro pernambucano. Ele teve boa performance na estreia pelo Leão da Ilha na derrota contra o Botafogo na rodada passada, onde atuou por 66 minutos.

Ramon durante sua estreia com a camisa do Sport Recife | Foto: Paulo Paiva / Sport Recife



Ramon foi um pedido do técnico Daniel Paulista, com quem trabalhou em 2023, no CRB. No Ceará, disputou 36 partidas e marcou três gols.

Em 2024, entrou em campo outras dez vezes, antes de ser afastado pelo clube alvinegro, onde foi um dos líderes da equipe nos últimos anos. Por lá, conquistou o bicampeonato cearense em 2024 e 2025, além do acesso à Série A.

História no Vitória

Com passagem pela divisão de base do Bahia de Feira, Ramon finalizou a formação no Vitória. Ele defendeu profissionalmente o Leão da Barra por cinco temporadas, entre 2015 e 2020, quando disputou 204 partidas e marcou quatro gols. No Colossal conquistou o Campeonato Baiano de 2016 e participou do acesso à Série A de 2015, onde foi titular absoluto na campanha.

Aos 30 anos, Ramon acumula experiências no Maccabi Tel Aviv, de Israel, na sua única experiência internacional. No Brasil, jogou por Cruzeiro, Atlético-GO, CRB e Ceará.