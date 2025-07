Rodada castiga e Bahia deixa o G-4 do Brasileirão após empate; entenda

Bahia foi ultrapassado por Palmeiras e Botafogo no Brasileirão - Foto: Divulgação | ECBahia

O empate do Bahia contra o Fortaleza ficou ainda mais caro neste domingo, 20, com o término da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço ficou só no empate na Arena Castelão, foi ultrapassado por Palmeiras e Botafogo e agora ocupa a 6ª posição na classificação.

Em jogo frenético no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Atlético-MG por 3 a 2 e entrou no G-4 do Brasileirão. Lucas Evangelista, Junior Alonso (contra) e Maurício marcaram para o Verdão, enquanto Hulk fez os dois gols do Galo. Com o triunfo, o Alviverde chegou a 26 pontos em 13 jogos — um a mais que o Tricolor, que tem uma partida a menos.

Jogadores do Palmeiras comemorando vitória sobre o Galo | Foto: Divulgação | Palmeiras

O Botafogo, por outro lado, visitou o lanterna Sport e precisou de um gol salvador — marcado por Cuiabano — nos acréscimos para bater o Leão da Ilha por 1 a 0. Com o resultado, o clube carioca chegou à quinta colocação e, com 25 pontos, também ultrapassou o Bahia na tabela.

O Esquadrão de Aço volta a campo no Campeonato Brasileiro no dia 27 de julho, um domingo, às 18h30, para encarar o Juventude, na Arena Fonte Nova. O técnico Rogério Ceni, no entanto, terá que lidar com as ausências do zagueiro Ramos Mingo e do lateral Gilberto, que receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão.

Antes de encarar o clube gaúcho, no entanto, o Bahia entra em campo pela Copa Sul-Americana, onde encara o América de Cali, pelo jogo de volta dos playoffs da competição continental. A partida está marcada para a próxima terça-feira 22, às 21h30, na Colômbia.