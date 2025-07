Vitória terá desfalque de goleiro para clássico contra o Sport Recife

Thiago Couto é o goleiro reserva do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá mais um desfalque certo para o compromisso diante do Sport, marcado para esta quarta-feira, 22, às 21h30, no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. Emprestado pelo clube pernambucano, o recém-chegado goleiro Thiago Couto não estará à disposição da comissão técnica para o clássico regional.

Por questões contratuais, Couto não será opção no banco de reservas. A equipe de reportagem do Portal A TARDE apurou que a diretoria do Leão da Barra optou em não pagar a taxa de liberação do atleta ao Leão da Ilha, que está fixado no valor de R$ 1 milhão. O mesmo ocorre com o goleiro Gabriel, que pertence ao rubro-negro baiano e que está cedido ao time pernambucano.

Com isso, o reserva imediato de Lucas Arcanjo será Alexandre Fintelman, que estará entre os suplentes. Vale destacar que o experiente atacante Osvaldo não será opção para o técnico Fábio Carille, já que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Thiago Couto foi o primeiro dos novos reforços anunciados pelo Colossal, dando início a reformulação do elenco rubro-negro. Ele foi envolvido na troca com Gabriel Vasconcellos, que foi cedido ao Sport até o final de 2025.

Com a camisa do clube pernambucano, o arqueiro disputou 12 partidas, com apenas quatro sendo na atual temporada. Gabriel Vasconcelos viveu um cenário semelhante no Vitória e, contratado no início de 2025, fez apenas seis jogos com a camisa rubro-negra.

Após vencer o RB Bragantino pelo placar mínimo, o Vitória saiu da zona de rebaixamento e agora ocupa a 15ª colocação, com 15 pontos ganhos. Lanterna do Brasileirão e com campanha desastrosa, o Sport ainda não venceu no certame nacional e apenas soma três pontos.