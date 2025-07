Grêmio x Alianza Lima: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio enfrenta Alianza Lima pela Sul-Americana - Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Três jogos sem vencer, três gols até a classificação: nesta quarta-feira, 23, o Grêmio enfrenta o Alianza Lima pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana, com uma missão complicada para cumprir. Com a bola rolando às 21h30, o time brasileiro sonha em reverter a vantagem dos peruanos dentro de casa, na Arena do Grêmio.

Na partida de ida, no Peru, um 2 a 0 amargou a volta do Grêmio, que tenta conseguir os três gols ou, pelo menos, os pênaltis para se classificar. Desde a última partida, o Tricolor gaúcho encontrou o Vasco, empatando pelo Brasileirão e complicando ainda mais a confiança do time.

Do outro lado, o Alianza não parece estar sentindo muitos problemas - com dois gols de vantagem, o clube veio da Libertadores, em que ficou em terceiro lugar do grupo que contava com o São Paulo. Agora, os dois clubes brigam por uma vaga contra a Universidas Católica do Equador nas quartas de final.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão fechada pela ESPN e no streaming pelo Disney+.

Prováveis escalações

Do lado gremista, Cuéllar, João Pedro e Rodrigo Ely desfalcam o time por lesão muscular na coxa, fratura no tornozelo e ligamento rompido no joelho, respectivamente. Já o Alianza perde Pablo Lavandeira por lesão nos ligamentos do joelho e Pabli Ceppelini por suspensão por xenofobia contra torcedores.

Grêmio: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Alysson, Alex Santana e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Erick Noriega e Miguel Trauco; Renzo Garcés, Jesús Castillo, Fernando Gaibor e Piero Cari; Eryc Castillo, Alan Cantero e Hernán Barcos. Técnico: Néstor Gorosito.

Arbitragem