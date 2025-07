Copa América Feminina: Brasil x Paraguai ao vivo – saiba onde ver

Brasil enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, 22, às 21h, pela Copa América Feminina 2025 - Foto: Livia Villas Boas / CBF

Após duas vitórias convincentes, o Brasil volta a campo nesta terça-feira, 22, às 21h, para enfrentar o Paraguai pela quarta rodada da fase de grupos da Copa América Feminina 2025. A partida será realizada no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador.

Com 100% de aproveitamento até o momento, a Seleção Brasileira feminina começou a campanha com um triunfo por 2 a 0 sobre a Venezuela e, na sequência, goleou a Bolívia por 6 a 0, consolidando sua força no torneio continental.

Transmissão

O confronto será transmitido ao vivo pela TV Brasil e pelo canal SporTV.

Ficha técnica - Brasil x Paraguai