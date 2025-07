Vitória tem quatro no DM antes de enfrentar o Sport; veja situação de Fabri e Neris

Atacante Fabri está em observação no departamento médico rubro-negro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória atualizou a situação dos atletas que seguem em recuperação no departamento médico. O clube monitora quatro jogadores, incluindo o atacante Fabri, que precisou ser substituído ainda no primeiro tempo na vitória contra o RB Bragantino, no último domingo, 20, pelo Brasileirão.

De acordo com a assessoria de comunicação rubro-negra, Fabri sofreu um trauma no joelho durante o confronto e já iniciou tratamento. O atacante será reavaliado nos próximos dias para definição da gravidade da lesão e prazo estimado de retorno aos gramados.



A novidade é o avanço do zagueiro Neris, que está em fase de transição física, após se recuperar de lesão muscular. O defensor já realiza atividades no gramado sob supervisão da equipe de preparação física e, a depender da evolução, pode ser reintegrado aos treinamentos com o grupo principal ainda nesta semana.

Já os casos mais delicados seguem sendo os dos laterais Jamerson e Kauan. O primeiro segue em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, enquanto o segundo está em tratamento de uma fratura no tornozelo esquerdo. Ambos seguem em processo de fisioterapia e ainda não têm previsão de retorno aos gramados.

O Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 23, contra o Sport, às 21h30, no Barradão, em confronto direto na luta contra o rebaixamento.