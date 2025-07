Torcida do Vitória ganha transporte especial para jogo no Barradão

Torcida do Vitória terá transporte especial para o jogo contra o Sport no Barradão - Foto: Reprodução

Com o jejum de resultados positivos encerrado, o Vitória agora busca vencer o segundo jogo consecutivo diante do Sport. A torcida rubro-negra interessada em comparecer no Barradão ganhou uma boa opção de transporte: uma linha especial de ônibus com horário estendido.

Segundo o clube, os horários de funcionamento do metrô e dos coletivos que fazem a linha até as estações Flamboyant e Pirajá serão ampliados. A linha especial de coletivos com código 1899, que faz o percurso Barradão – Estação Flamboyant, será ativada.

Coletivos estarão à disposição dos torcedores das 19h às 21h30 na base da Estação Flamboyant e das 23h15 às 01h na base da Avenida Mário Sérgio. Além disso, veículos reguladores também estarão disponíveis para a linha que parte da estação de transbordo da Limpurb em direção à Estação Pirajá, das 19h às 01h.

O Vitória encara o Sport às 21h30 desta quarta-feira, 23, no Estádio Manoel Barradas. O duelo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.