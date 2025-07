Com jogo-treino, saiba como foi a reapresentação do Vitória

Renzo López marcou dois gols no jogo-treino - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após vencer o RB Bragantino neste domingo, 20, pela rodada 15 do Brasileirão, o Vitória se reapresentou no CT Manoel Pontes Tanajura nesta segunda-feira, 21. O dia foi marcado por um jogo-treino disputado entre reservas e atletas do Sub-20.

Renzo López fez dois gols e o placar terminou 2 a 1 para os profissionais. Já o time comandado por Rodrigo Chagas marcou com Lucas Lohan, meio-campista que, inclusive, apareceu duas vezes entre os relacionados do time principal.

O time formado pelos reservas foi com esta escalação: Thiago Couto; Claudinho, Edu, Edenilson e Kauan Vítor; Ricardo Ryller, Pepê (Carlinhos) e Rúben Rodrigues; Léo Pereira, Renzo López e Felipe Cardoso.

Rúben Rodrigues participou do jogo-treino | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória





Os jogadores que foram titulares contra o Bragantino, por outro lado, realizaram apenas trabalhos de recuperação.

Preparação física e DM

Substituído na partida deste domingo, o atacante Fabri sofreu um trauma no joelho e realizou tratamento no departamento médico. O zagueiro Neris, que já desfalca o Vitória há dois meses, segue em transição física após se recuperar de lesão muscular. Ambos são dúvidas para o duelo contra o Sport, nesta quarta-feira, 23.

Além disso, o Leão da Barra atualizou a situação sobre os atacantes Romarinho e Aitor Cantalapiedra e do volante Rúben Ismael. Os recém contratados atletas seguem apurando a forma física e provavelmente ficam de fora do próximo compromisso pelo Brasileirão.

Romarinho, Aitor Cantalapiedra e Rúben Ismael | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Rúben Ismael, inclusive, será apresentado oficialmente em entrevista coletiva no início da tarde desta terça-feira, 22, no Barradão. Já na quarta, às 21h30, Vitória e Sport se enfrentam em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.