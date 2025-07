Vitória melhora campanha e iguala pontuação do primeiro turno de 2024

Jogadores do Vitória comemoram resultado contra o RB Bragantino - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O grande resultado diante do RB Bragantino neste domingo, 20, pela rodada 15, foi fundamental para as pretensões do Vitória no Campeonato Brasileiro. Além de tirar o time da zona de rebaixamento, a vitória fez o Leão da Barra igualar a pontuação de todo o primeiro turno de 2024. A diferença? Ainda restam quatro jogos no turno da atual temporada.

No último Brasileirão, quando terminou na 11ª colocação, o Vitória precisou fazer impressionantes 32 pontos no segundo turno para chegar na sua pontuação final de 47. No campeonato de 2025, o Rubro-Negro ainda enfrenta Sport (C), Mirassol (F), Palmeiras (C) e São Paulo (F) no primeiro turno.

A campanha atual do Leão da Barra é de três vitórias, seis empates e seis derrotas, com -4 no saldo de gols. No ano passado, foram quatro vitórias, três empates e 12 derrotas, com saldo negativo de 12.

Vitória tinha apenas 15 pontos no fim do primeiro turno do Brasileirão de 2024 | Foto: Reprodução/Google

Jogos restantes do Vitória no primeiro turno

Sport - 23/07 - Barradão

Mirassol - 26/07 - Campos Maia

Palmeiras - 03/08 - Barradão

São Paulo - a definir - Morumbis

Em entrevista coletiva após o apito final neste domingo, o técnico Fábio Carille projetou uma evolução gradativa da equipe. "Quero parabenizar a dedicação dos atletas, a luta, a entrega. Vai ser assim até o fim. Dentro de campo vamos melhorar, podem acreditar. Mais uma vez agradecer aos atletas e ao torcedor do Vitória".

O próximo compromisso do Vitória no primeiro turno será nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Sport. A partida será realizada no Estádio Manoel Barradas, válida pela 16ª rodada da Série A.