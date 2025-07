Renato Kayzer e Ronald aparecem abraçados após bate-boca: "Calma!"

Ronald e Kayzer discutem na vitória sobre o RB Bragantino - Foto: Reprodução/Premiere

A expectativa para o Vitória voltar a vencer era imensa por parte dos torcedores, sentimento que também estava presente no elenco rubro-negro. Na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino, neste domingo, 20, no Barradão, o clima de cobrança foi perceptível entre os jogadores no gramado, com discussões entre Maykon Jesus e Osvaldo, além de Ronald e Renato Kayzer. Esta segunda, um pouco mais acalorada.

Aos 25 minutos do primeiro tempo na partida válida pela rodada 15 do Brasileirão, Kayzer reclamou com Ronald sobre um lance, o que causou uma discussão. O volante, inclusive, chegou a empurrar o atacante, mas a situação foi resolvida ainda dentro do campo.

Em postagem nas redes sociais depois do jogo, Renato Kayzer tranquilizou torcedores ao aparecer em foto abraçado com Ronald. Segundo o camisa 79, o bate-boca entre eles não passou de uma situação normal devido à "vontade de ganhar".

Calma! É a vontade de ganhar. Muitas pessoas não vão saber o que é isso. Renato Kayzer - Técnico do Vitória

Postagem de Renato Kayzer nas redes sociais | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além disso, Maykon Jesus e Osvaldo também se envolveram em uma discussão e precisaram ser contidos pelos demais companheiros. O experiente atacante, no entanto, falou sobre a situação após o apito final e garantiu que está tudo bem.

O clima de cobrança, contudo, deu certo para o Leão da Barra. O time comandado por Fábio Carille voltou a vencer após oito partidas, saindo da zona de rebaixamento em meio a um momento de esperanças pela reformulação no elenco.

Próximo compromisso

Agora, o Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, 23, às 21h30, contra o Sport. O duelo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.