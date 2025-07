Vitória sai do Z-4 mas jogos a menos dos rivais preocupam

Vitória respira no Z-4 mas ainda corre risco com rivais - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória respirou no Campeonato Brasileiro. Após vencer o Red Bull Bragantino neste domingo, 20, no Barradão, a equipe rubro-negra — agora comandada por Fábio Carille — superou o rival por 1 a 0 e saltou para a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos conquistados, deixando a zona de rebaixamento.

Apesar do alívio, o torcedor pode ter um motivo para se preocupar: o Leão da Barra tem mais jogos do que todos os cinco clubes abaixo dele na tabela. Dentre essas equipes, o Vitória é o único que possui 15 jogos no Brasileirão.

Veja:

15º - Vitória: 15 pontos em 15 jogos

16º - Vasco: 14 pontos em 14 jogos

17º - Santos: 14 pontos em 14 jogos

18º - Juventude: 11 pontos em 13 jogos

19º - Fortaleza: 11 pontos em 14 jogos

20º - Sport: 3 pontos em 13 jogos

Por isso, apesar do desafogo momentâneo, os jogos atrasados dos rivais — com exceção do Sport — podem recolocar o Vitória na zona de rebaixamento. O rival pernambucano, inclusive, é o próximo adversário do Leão no Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira, 23, a equipe comandada por Carille recebe o Sport no Barradão, às 21h30, em duelo crucial contra o único time que ainda não venceu na competição. Portanto, trata-se de uma boa oportunidade para o rubro-negro baiano se distanciar ainda mais do Z-4 e galgar novas aspirações no certame.