Carille admite busca por mais reforços e prevê Vitória "confiante"

Fábio Carille, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória quebrou um longo jejum e, de quebra, conquistou o primeiro resultado positivo sob o comando do técnico Fábio Carille. Neste domingo, 20, o Rubro-Negro venceu o RB Bragantino por 1 a 0 no Barradão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro e encerrou uma sequência de oito jogos consecutivos sem vencer e sete jogos sem marcar gols.

O atacante Renato Kayzer foi o responsável por colocar fim ao jejum rubro-negro, ao balançar as redes após cobrança de escanteio. O gol, inclusive, foi o de número 300 desta edição do Brasileirão e o quarto do camisa 79 na temporada.

Na entrevista coletiva após o jogo, Carille celebrou o resultado e valorizou a construção da jogada ensaiada:

"Eram sete jogos sem vitórias, sem fazer um gol. Hoje fizemos um gol com uma bola que a gente trabalhou no escanteio e sobrou para o Renato. Foi a segunda derrota do Bragantino fora de casa, é uma equipe muito forte. A gente sabe que vai crescer, essa é a nossa busca. O mais importante foi o resultado e a confiança que vai voltar. Sabemos que precisamos melhorar", disse o treinador.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 15 pontos e subiu para a 15ª posição, dormindo fora da zona de rebaixamento. O Bragantino, por outro lado, perdeu a chance de se consolidar no G-4 e segue com 27 pontos, na terceira colocação.

Durante o segundo tempo, uma discussão entre o atacante Kayzer e o lateral-esquerdo Maykon Jesus chamou a atenção. Carille minimizou o episódio e brincou com o ambiente competitivo no elenco do Leão.

"Tudo resolvido, faz parte do jogo. Se todas as vezes que eles brigarem a gente ganhar o jogo, que eles briguem todo jogo. Sai na porra lá dentro de campo e depois a gente resolve", brincou o técnico.

Sobre o atual momento do grupo, Carille também comentou a movimentação na janela de transferências. Até agora, o clube já anunciou Thiago Couto, Rúben Rodrigues, Renzo López, Rúben Ismael, Aitor Cantalapiedra e Romarinho. Segundo o técnico, no entanto, a busca por reforços ainda não acabou.

"Talvez chegue mais um (jogador). Estou recuperando alguns jogadores dentro do elenco, vou fazer isso com meu trabalho. Os atletas que chegaram daqui a pouco vão estar à disposição. A disputa por posição vai ser maior e, com isso, o nível vai aumentar. Estamos buscando mais um reforço, e com isso estarei satisfeito", finalizou o comandante.