Vitória com três zagueiros? Carille não descarta novo esquema tático

Matías Sepúlveda, lateral-esquerdo de 26 anos - Foto: Reprodução/Instagram

Muito ativo na janela de transferências, o Vitória ainda aguarda a chegada de mais um reforço: Matías Sepúlveda, de 26 anos. O lateral-esquerdo chileno é esperado em Salvador nesta semana para assinar contrato, o que pode encerrar o mercado rubro-negro em 2025. Segundo o técnico Fábio Carille, mais uma contratação o deixaria "satisfeito".

Em entrevista coletiva após a vitória contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, 20, Carille comentou sobre as movimentações do Vitória. “Talvez chegue mais um [atleta]. Estou recuperando alguns atletas dentro do elenco, e vou fazer isso com meu trabalho. Os reforços contratados em breve estarão à disposição".

A disputa por posições vai aumentar e, com isso, o nível também. Estamos buscando mais um reforço, e com isso estarei satisfeito. Fábio Carille - Técnico do Vitória

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o Vitória vai desembolsar cerca de R$ 6,6 milhões para contratar Sepúlveda. Atualmente, o elenco rubro-negro conta apenas com Maykon Jesus para a lateral-esquerda.

Fábio Carille não descarta o Vitória com linha de três zagueiros | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Variações táticas

Jogador ofensivo e acostumado a jogar como meia e ala pelo lado esquerdo, Matías Sepúlveda pode trazer mais uma variação tática para o Vitória: linha defensiva com cinco jogadores e os laterais mais presentes no ataque.

Além de Sepúlveda, Fábio Carille também conta com Claudinho como opção de ala, este pelo lado direito. Apesar da preferência pelo esquema com quatro defensores, o técnico não descarta a possibilidade de jogar com outra formação.

"Ainda não sei a forma que vou jogar. Tenho minha preferência que é o 4-2-3-1, mas eu não sou engessado, posso me adaptar. No Santos escapamos do rebaixamento com três zagueiros em 2021. Vamos com calma, tenho mais dois jogos onde não vou conseguir trabalhar muito dentro do campo. Quem está chegando é muito qualificado, as informações são ótimas, o material é ótimo. Agora precisamos de paciência para eles entrarem com paciência e confiança", explicou.

Fábio Carille, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Caso queira seguir reforçando seu elenco, o Vitória de Fábio Carille pode registrar jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro até o dia 2 de setembro, quando será fechada a janela de transferências.