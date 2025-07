Vitória não terá o atacante Osvaldo na partida contra o Sport; veja

Osvaldo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o RB Bragantino - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com o jejum de resultados positivos encerrado, o Vitória agora busca vencer o segundo jogo consecutivo. O Leão da Barra, no entanto, terá um desfalque importante na partida contra o Sport, próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Osvaldo está fora por suspensão.

Já nos acréscimos do duelo com o Red Bull Bragantino, no último domingo, 20, pela rodada 15 do Brasileirão, Osvaldo recebeu o terceiro cartão amarelo depois de uma discussão com o lateral-esquerdo Maykon Jesus. Com isso, o 'Vovô' foi suspenso automaticamente.

Desde 2023 no Vitória, Osvaldo já acumula 116 jogos, 17 gols e 12 assistências com a camisa vermelha e preta, além de dois títulos: Brasileirão Série B 2023 e Campeonato Baiano 2024. Atualmente, o atacante está com 38 anos.

Sem Osvaldo, o Vitória encara o Sport às 21h30 desta quarta-feira, 23, no Barradão. O duelo é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.