Vitória oficializa renovação de contrato do volante Ronald

Ronald renovou com o Vitória até junho de 2028 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória finalizou a operação de renovação contratual do volante Ronald. O clube baiano já havia confirmado um acordo para a permanência do jogador de 28 anos, titular e peça importante do time rubro-negro, que havia recebido proposta do futebol búlgaro.

Em entrevista no último dia 9, o presidente Fábio Mota chegou a confirmar que o novo vínculo seria até o fim de 2027. Nesta segunda, 21, o Leão da Barra informou oficialmente que Ronald assina até junho de 2028.

“Estou muito feliz com essa renovação. Era algo que queria. Estou feliz no Vitória, me sinto em casa. Minha família adaptada a Salvador, ao Barradão. Espero continuar fazendo um bom trabalho e dando alegria para toda a Nação Rubro-Negra”, disse Ronald.

Um dos destaques do meio de campo rubro-negro na atual temporada, Ronald foi contratado sem custos em 2025 e já disputou 32 partidas pelo Vitória, sendo 26 como titular.