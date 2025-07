COPA SUL-AMERICANA Bahia x América de Cali: veja o desempenho do rival contra brasileiros Esquadrão vai à Cali precisando vencer para avançar na competição Por Téo Mazzoni 22/07/2025 - 11:37 h

No jogo decisivo da Copa Sul-Americana 2025, o Bahia visita o América de Cali com a missão de vencer e avançar. Conheça o histórico e o desempenho do adversário contra equipes brasileiras. - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

