Bahia perde para o América de Cali e dá adeus à Copa Sul-Americana

Santiago Arias em campo pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia deu adeus à Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, 22, após perder por 2 a 0 para o América de Cali, no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia. O resultado eliminou o Tricolor da competição ainda na fase de playoffs, após empate sem gols no jogo de ida.

O primeiro gol da partida foi marcado pelo atacante Jhon Murilo, que aproveitou uma falha defensiva do Tricolor. Mesmo de longa distância, ele contou com o desentendimento entre o goleiro Marcos Felipe e o zagueiro Ramos Mingo para abrir o placar em um gol vazio.

Nos minutos finais, o América de Cali aproveitou uma nova falha na defesa do Bahia para ampliar o placar. Em uma cobrança curta de falta, a equipe colombiana surpreendeu a marcação, permitindo que o atacante Yojan Garcés ganhasse espaço entre os zagueiros e cabeceasse para o fundo das redes, selando a classificação do América de Cali.

Erick Pulga em campo pelo Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia teve uma atuação apagada e pouco criativa durante todo o jogo. O Tricolor praticamente não conseguiu ameaçar o gol adversário, sem sequer finalizar no alvo durante toda a partida. A maior chance de perigo veio logo no início, com um chute de Erick Pulga, que não levou muito perigo ao goleiro adversário.



Com a derrota, o Bahia encerra sua participação internacional na temporada 2025. No Grupo F da Libertadores, o time terminou em terceiro lugar, atrás de Internacional e Atlético Nacional e garantiu vaga para os playoffs da Sul-Americana.

A derrota também representa o fim de uma sequência invicta do time principal, que não perdia desde 28 de maio, quando foi derrotado pelo Internacional no Beira-Rio, pela fase de grupos da Libertadores. Vale lembrar que o clube havia perdido mais recentemente com o time sub-20, no dia 4 de junho, contra o Confiança, pela Copa do Nordeste.

Agora, o Bahia foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será no domingo, 27, às 18h30, na Arena Fonte Nova, contra o Juventude, pela 16ª rodada da competição nacional.