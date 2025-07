Vitória x Sport: saiba quem leva a melhor em jogos pelo Brasileirão

Atualmente no elenco do Vitória, Erick fez o gol da vitória diante do Sport no Barradão em 2018 - Foto: Maurícia da Matta / EC Vitória

Em confronto direto para se afastar da zona do rebaixamento, Vitória e Sport se enfrentam logo mais às 21h30, no Barradão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O retrospecto geral no clássico entre os Leões da Barra e da Ilha é equilibrado pela Série A. Vale salientar que as equipes se reencontram na elite nacional após oito temporadas.

Vitória venceu o último jogo entre as equipes no Barradão no Brasileiro

Vitória e Sport já duelaram em 25 oportunidades pelo Brasileirão, com nove vitórias para cada e mais sete empates. O último encontro entre as equipes no Barradas pela Série A foi em 2018, onde o rubro-negro baiano venceu pelo placar mínimo, gol marcado pelo atacante Erick, pela 15ª rodada.

Vitória leva vantagem no retrospecto geral

No geral, Vitória e Sport já se enfrentaram 50 vezes em competições oficiais, com vantagem para o Leão da Barra. São 20 vitórias do Vitória, 16 triunfos do Sport e 14 empates. Jogando em Salvador, o Colossal domina o confronto com 16 vitórias em 24 jogos, contra apenas quatro do rival.

Já no Recife, o Leão da Praça da Bandeira tem vantagem como mandante, somando 12 vitórias em 26 partidas, enquanto o Vitória venceu apenas quatro vezes na condição de visitante.

Base rubro-negra deve ser mantida para logo mais

A tendência é que o técnico Fábio Carille escale o Vitória diante do Sport com Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Fabri, Lucas Braga e Renato Kayzer.

Após vencer o RB Bragantino pelo placar mínimo, o Vitória saiu da zona de rebaixamento e agora ocupa a 15ª colocação, com 15 pontos ganhos. Lanterna do Brasileirão e com campanha desastrosa, o Sport ainda não venceu no certame nacional e apenas soma três pontos.