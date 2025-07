Falha no gol foi determinante, avalia Ceni sobre eliminação do Bahia na Sula

Rogério Ceni comenta eliminação precoce do Bahia na Sula - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia deu adeus às competições internacionais nesta terça-feira, 22. Em duelo válido pela fase de playoff da Copa Sul-Americana de 2025, a equipe comandada por Rogério Ceni sucumbiu diante do América de Cali.

Um primeiro tempo ruim, falhas no sistema defensivo, nenhum poder de reação e pouquíssima criatividade — essa foi a tônica do Esquadrão na derrota por 2 a 0 para os colombianos.

Após a melancólica eliminação, o técnico Rogério Ceni afirmou que a falha no primeiro gol do jogo ditou o ritmo da partida. No lance, o zagueiro Ramos Mingo recuou mal, o goleiro Marcos Felipe até conseguiu fazer o corte, mas demorou a reagir e deixou o gol aberto para finalização de Murillo.

"Penso que a jogada como um todo foi uma infelicidade, que começou na dividida do Michel Araujo. Depois, a gente tinha a bola sob controle. Acho que foi uma falha de comunicação, muito barulho no estádio... Faltou entender o que estava acontecendo naquele momento", comentou o comandante tricolor.

Erramos e pagamos o preço de ter que correr atrás Rogério Ceni - treinador do Bahia

Para Ceni, a eliminação é doída, mas o treinador fez questão de destacar que os insucessos são naturais durante a trajetória, ainda mais levando em consideração que o Bahia estava vivo em quatro competições distintas. Contudo, ressaltou que a derrota na Sul-Americana veio antes do desejado.

"Eu nunca gostei de perder na minha vida. Claro que, no futebol, você mais perde do que vence competições, mas acho que estamos saindo muito cedo dessa. Temos que manter o foco nas outras competições. É triste, fico com um sentimento muito ruim, mas não fizemos um bom primeiro tempo e não foi suficiente para conseguir a classificação", afirmou o treinador.

A gente se despede chateado, triste, mas vamos tentar colocar nossa energia no que temos pela frente. É sempre ruim ser eliminado, mas não podemos abaixar a cabeça Ceni - técnico do Bahia

Ainda durante a coletiva, Ceni voltou a falar sobre a dificuldade do Tricolor de Aço em finalizar ao gol. Apesar de compreender que a equipe criou poucas chances no confronto eliminatório — afirmando que o grupo gerou mais oportunidades no jogo de ida —, o técnico novamente lamentou a deficiência ofensiva.

"Não conseguimos definir os jogos. Criamos as chances, colocamos os jogadores na cara do gol, mas, infelizmente, não conseguimos marcar. É algo que acontece constantemente", afirmou o técnico tricolor.