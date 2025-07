Contratação de ex-Bahia instaurou crise em gigante da Série A

A contratação de Biel pelo Atlético-MG gerou desconforto entre jogadores. - Foto: Divulgação / Atlético-MG

A terça-feira, 22, foi de tensão nos bastidores do Atlético-MG e a chegada do atacante Biel ao Atlético-MG causou desconforto nos bastidores do clube.

Jogo contra o Jequié marcou a última partida de Biel no Bahia | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O principal motivo da insatisfação é o fato de a diretoria atleticana ter assegurado internamente que não faria novos investimentos antes de quitar os débitos com os jogadores. A quebra dessa promessa acendeu um sinal de alerta no elenco, que agora se mostra dividido.

De um lado, há quem considere legítimo o envio de notificações extrajudiciais, exigindo o pagamento dos valores em atraso. De outro, parte dos atletas adota postura mais cautelosa e mantém a confiança na cúpula do clube.

Ainda assim, os recorrentes atrasos nos pagamentos incomodam. Nos bastidores, cresce a sensação de que a diretoria atleticana só funciona sob pressão, o que gera tensão em um ambiente que deveria estar focado apenas no desempenho dentro de campo.