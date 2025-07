Chapéu? Atacante que negociava com o Vitória fica perto de time mexicano

Ismael Diaz teve passagem de destaque na Universidad Católica-EQU - Foto: Reprodução | Universidad Católica

O Vitória não vai concretizar a contratação de um dos nomes mais desejados para o setor ofensivo em 2025. O atacante Ismael Díaz, destaque do Universidad Católica de Quito (EQU), está próximo de ser anunciado como novo reforço do León, do México.

A informação foi divulgada pelo jornalista Billy Pineda, na rede social X (antigo Twitter), e confirmada pelo próprio jogador panamenho ao jornal La Prensa, do Panamá. Segundo ele, a viagem para a cidade de León acontece nos próximos dias para acerto dos últimos detalhes contratuais com o clube que tem o colombiano James Rodríguez como principal estrela.

OFICIAL: Ismael Diaz viaja este miércoles a México.



Ya está todo acordado para que el panameño salga de la Universidad Católica y fiché con el Club León de la Liga MX. pic.twitter.com/vAdSsvgnB6 — Billy Pineda (@BillyPinedaPA) July 23, 2025

Díaz ganhou atenção do mercado após boas atuações na Copa Sul-Americana, onde é artilheiro com seis gols. Também brilhou na Seleção do Panamá, liderando a artilharia da Copa Ouro, novamente com seis gols, além de ter anotado sete tentos no Campeonato Equatoriano.

Vitória tentou, mas não avançou

Internamente, o nome de Ismael Díaz era visto como uma oportunidade de mercado e um desejo pessoal do presidente Fábio Mota, principalmente pela necessidade de qualificar o ataque rubro-negro na segunda metade da temporada. No entanto, o clube baiano esbarrou na multa rescisória de U$$ 1 milhão de dólares, valor considerado alto dentro do atual planejamento financeiro.

Apesar do interesse, não houve proposta formal do Vitória. Em entrevista recente, o presidente do Universidad Católica, Pablo Ortíz García, disse que o clube equatoriano estava aberto a negociações, mas não houve qualquer contato oficial vindo do Barradão.

Números no Universidad Catolica são bons

Díaz defendia a Universidad Catolica de Quito desde janeiro de 2022. Durante sua passagem pelo futebol equatoriano, ele marcou 56 gols e distribuiu 18 assistências em 115 partidas disputadas.



Com o iminente acerto com o futebol mexicano, o atacante de 27 anos deixa de ser uma opção no mercado sul-americano e a diretoria do Leão da Barra terá que mirar em outro alvo.