Fabri treina normalmente e deve ser opção para Carille; veja

Fabri participou normalmente do treinamento desta terça - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória finalizou nesta terça-feira, 22, a preparação para a partida contra o Sport, no CT Manoel Pontes Tanajura. O dia foi marcado por um trabalho tático comandado por Fábio Carille e teve como boa notícia a presença do atacante Fabri, que sofreu um trauma no joelho no duelo com o RB Bragantino.

Após uma apresentação em vídeo e ativação na academia, o técnico do Leão da Barra comandou um trabalho tático com o time titular e simulou ações defensivas e ofensivas. Ele também treinou bolas paradas e finalizações.

Fábio Carille no Barradão | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

De acordo com o Vitória, Fabri participou normalmente das atividades e deve ser opção. Por outro lado, o zagueiro Neris ainda não finalizou a transição física pós lesão e segue de fora do elenco. Além dele, o atacante Osvaldo também será desfalque por estar suspenso.

Reforços anunciados recentemente pelo Leão, Romarinho, Aitor Cantalapiedra e Rúben Ismael participaram de parte dos trabalhos. Eles, no entanto, ainda não estão regularizados no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Vitória e Sport se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira, 23, no Barradão. O confronto é válido pela rodada 16 do Campeonato Brasileiro.