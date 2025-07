Dirigente comenta sobre interesse do Vitória em Ismael Díaz; veja

Ismael Díaz, jogador que interessa ao Vitória - Foto: Reprodução/Instagram

Alvo do Vitória, o atacante Ismael Díaz não deve desembarcar em Salvador no momento. Apesar de ter se mostrado aberto a ouvir ofertas pelo jogador panamenho, o presidente da Universidad Católica-EQU, Pablo Ortíz García, diz que as conversas com o Leão da Barra não caminharam.

Em entrevista concedida ao jornalista panamenho José Miguel Domínguez, o dirigente do clube equatoriano foi categórico ao falar sobre o interesse "morto" do Vitória em Ismael Díaz.

Morto, por agora, o [interesse] de Ismael Díaz com o Vitória do Brasil. Pablo Ortíz García - Presidente do Universidad Católica-EQU

Ortíz García, no entanto, deixou claro que não se opõe a uma venda do grande destaque de sua equipe. "A Universidad Católica do Equador está disposta a escutar ofertas pelo atacante panamenho", garantiu.

O presidente do Católica explicou que, antes de avançar com algum clube interessado, precisa chegar a um acordo que "beneficie o jogador e a Universidad Católica". Ele reforçou que "não está fechado" para uma eventual saída de Ismael Díaz.

"Não nos opomos a uma possível saída de Ismael. Estamos em conversas para chegar a um acordo que beneficie o jogador e, depois, a Universidad Católica. Não estamos fechados a uma saída do jogador", finalizou.

CASO ISMAEL DÍAZ. Exclusiva con Pablo Ortíz García, presidente de la Universidad Católica de Ecuador.



🔘 "La Universidad Católica de Ecuador, dispuesta a escuchar ofertar por el delantero panameño".



🔘 "Muerto, por ahora, lo de Ismael Díaz con el Vitoria de Brasil".



🔘 "No… pic.twitter.com/Ed3YfgPzx7 — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) July 22, 2025

Números chamam atenção

O interesse do Vitória em Ismael Díaz não é atoa. Aos 28 anos, o atacante foi artilheiro da Copa Ouro pela Seleção do Panamá e também é um dos líderes em gols da Copa Sul-Americana, com seis tentos em ambas.

Somando suas aparições por Universidad Católica e seleção em 2025, Díaz entrou em campo 30 vezes. Ele já marcou 20 gols e deu uma assistência.