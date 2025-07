América de Cali ironiza Bahia após vitória na Sul-Americana; veja

O Bahia foi eliminado da Sul-Americana pelo América de Cali, que ainda provocou o clube baiano com uma publicação irônica nas redes sociais - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Eliminado e provocado nas redes sociais — A noite desta terça-feira, 22, foi para a torcida do Bahia esquecer. Além da derrota por 2 a 0 para o América de Cali, que culminou na eliminação tricolor da Copa Sul-Americana, o clube colombiano ainda fez questão de provocar o Esquadrão nas redes sociais.

Em publicação no X (antigo Twitter), o perfil do América de Cali fez alusão ao mascote do Tricolor de Aço, o Super-Homem — que recentemente inspirou um novo uniforme do clube —, utilizando a imagem do diabo, mascote da equipe colombiana, segurando a roupa do super-herói rasgada, acompanhada da seguinte frase:





Nem capas, nem superpoderes. O diabo manda em sua terra postou o América de Cali

Veja a publicação

AMÉ 🆚 BAH [2-0]



|90’ +9' ⏱| NI CAPAS, NI SUPERPODERES, EL DIABLO MANDA EN SU TIERRA. 🔥 ¡¡ESTO ES AMÉRICA!! 👹#AMÉxBAH#CONMEBOLSudamericana pic.twitter.com/qrkZODfhpO — América de Cali (@AmericadeCali) July 23, 2025



Antes do jogo, também por meio das redes sociais, o Bahia havia feito uma postagem provocativa, utilizando a imagem do mascote do América de Cali. No post, o meio-campista Caio Alexandre aparece empunhando uma espada diante da figura do diabo, como em um confronto.

Confira o post do Bahia



No duelo entre o Super-Homem e o Diabo, o mascote do América de Cali levou a melhor e garantiu a classificação às oitavas de final da Sul-Americana, enquanto o Bahia agora volta suas atenções para as três competições restantes na temporada: Campeonato Brasileiro, Copas do Brasil e do Nordeste.

Próximo jogo

Sem muito tempo para lamentações, o Esquadrão volta a campo neste domingo, 27, para enfrentar o Juventude, às 18h30, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.