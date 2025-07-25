Menu
HOME > ESPORTES
RMS

Com ex-Bahia, Circuito de Beach Tennis acontece neste fim de semana

Copa Canoa é realizada na Canoa Beach Sports, em Lauro de Freitas

Por Redação

25/07/2025 - 15:21 h
Copa Canoa terá a presença de Ricardo Goulart
Copa Canoa terá a presença de Ricardo Goulart -

Com participação do ex-meia Ricardo Goulart, que jogou no Bahia, a Copa Canoa - Circuito Baiano de Beach Tennis acontece nesta semana em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na Canoa Beach Sports. A competição foi iniciada na quinta-feira, 24, e vai até o próximo domingo, 27.

Com 244 atletas em 29 categorias entre Feminino, Masculino e Misto, a Copa Canoa começa terá jogos entre 8h e 22h nos próximos três dias, com exceção do domingo que será apenas no período da tarde. A entrada para pessoas interessadas em assistir o evento é gratuita.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por CANOA BEACH SPORTS (@canoabeachsports)

Focada na saúde e bem-estar, a Copa Canoa ainda vai proporcionar uma programação cheia de benefícios: aquecimento, mobilidade, preparação física, tudo com profissionais qualificados.

Além disso, uma fisioterapeuta estará de plantão prestando atendimentos individualizados focados em prevenção, reabilitação e recuperação muscular.

Copa Canoa tem 29 categorias e 244 atletas participantes
Copa Canoa tem 29 categorias e 244 atletas participantes | Foto: Reprodução/Instagram

Carreira de Ricardo Goulart

Competidor e organizador da Copa Canoa, Ricardo Goulart teve passagens marcantes por Goiás, Cruzeiro, Guangzhou Evergrande, onde conquistou títulos de expressão. Após se tornar um dos principais jogadores da Raposa entre 2013 e 2014, chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira ao ser convocado por Dunga para amistosos em 2014.

Ricardo Goulart
Ricardo Goulart | Foto: Reprodução/Instagram

No Bahia, Goulart teve passagem importante entre 2022 e 2023, ajudando o Esquadrão de Aço na campanha de acesso da Série B 2022 e no título do Campeonato Baiano de 2023.

Entre suas principais conquistas na carreira, Goulart foi campeão do Campeonato Brasileiro 2013 e 2014, do Campeonato Chinês em 2015, 2016 e 2017, além da Liga dos Campeões da AFC em 2015.

