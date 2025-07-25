RMS
Com ex-Bahia, Circuito de Beach Tennis acontece neste fim de semana
Copa Canoa é realizada na Canoa Beach Sports, em Lauro de Freitas
Por Redação
Com participação do ex-meia Ricardo Goulart, que jogou no Bahia, a Copa Canoa - Circuito Baiano de Beach Tennis acontece nesta semana em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, na Canoa Beach Sports. A competição foi iniciada na quinta-feira, 24, e vai até o próximo domingo, 27.
Com 244 atletas em 29 categorias entre Feminino, Masculino e Misto, a Copa Canoa começa terá jogos entre 8h e 22h nos próximos três dias, com exceção do domingo que será apenas no período da tarde. A entrada para pessoas interessadas em assistir o evento é gratuita.
Focada na saúde e bem-estar, a Copa Canoa ainda vai proporcionar uma programação cheia de benefícios: aquecimento, mobilidade, preparação física, tudo com profissionais qualificados.
Além disso, uma fisioterapeuta estará de plantão prestando atendimentos individualizados focados em prevenção, reabilitação e recuperação muscular.
Carreira de Ricardo Goulart
Competidor e organizador da Copa Canoa, Ricardo Goulart teve passagens marcantes por Goiás, Cruzeiro, Guangzhou Evergrande, onde conquistou títulos de expressão. Após se tornar um dos principais jogadores da Raposa entre 2013 e 2014, chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira ao ser convocado por Dunga para amistosos em 2014.
No Bahia, Goulart teve passagem importante entre 2022 e 2023, ajudando o Esquadrão de Aço na campanha de acesso da Série B 2022 e no título do Campeonato Baiano de 2023.
Entre suas principais conquistas na carreira, Goulart foi campeão do Campeonato Brasileiro 2013 e 2014, do Campeonato Chinês em 2015, 2016 e 2017, além da Liga dos Campeões da AFC em 2015.
